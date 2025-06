Jakub Błaszczykowski o powrocie Grosickiego do kadry! Stanowcze słowa. „Nie bałby się”

Michał Listkiewicz: Boniek twierdzi, że gdyby wciąż był prezesem PZPN, to Lewandowski... [MIŚ Z OKIENKA]

Jakub Błaszczykowski szczerze o Robercie Lewandowskim i dawnych czasach w reprezentacji. "To nie była miłość"

Polska – Mołdawia: Tak Kamil Grosicki pożegnał się z kadrą

Podczas ostatniego meczu towarzyskiego reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim w Chorzowie Kamil Grosicki po raz ostatni założył koszulkę z orłem na piersi. W sparingu z Mołdawią legenda polskiej piłki pożegnała się z reprezentacją w wyjątkowej atmosferze – pełnej emocji, szacunku i owacji. Zanim zabrzmiał pierwszy gwizdek sędziego, prezes PZPN Cezary Kulesza wręczył „Grosikowi” pamiątkową koszulkę i podziękował za lata gry dla biało-czerwonych.

W 32. minucie, tuż po golu Matty’ego Casha, Grosicki został zmieniony przez Karola Świderskiego. Kibice wstali z miejsc, bili brawo, skandowali „dziękujemy”, a piłkarze i sztab szkoleniowy utworzyli dla niego szpaler. Symboliczny gest podkreślił wagę tej chwili. Mimo to, po odejściu Michała Probierza... Kamil Grosicki przyznał, że mógłby wrócić do kadry.

- Byłem załamany brakiem odpowiedzialności piłkarzy za tworzenie sytuacji. Wręczyli mi tę koszulkę z "95" na plecach, może mi za szybko skończyli tę karierę. Ale nie czułem zaufania, nawet grając bardzo dobrze w ekstraklasie, że jestem wykorzystywany w reprezentacji... - zaznaczył Grosik.

- Możesz przekazać jutro w KS, że jak będzie nowy trener chętny, to mogę dokończyć te eliminacje i spuentować karierę turniejem rangi mistrzostw świata - przekazał Borek słowa Grosickiego.

Błaszczykowski komentuje słowa Grosickiego: Nie powinniśmy rezygnować

Przed meczem gwiazd Polska – Brazylia cała sytuacja została skomentowana przez wielką gwiazdę kadry Jakuba Błaszczykowskiego.

- Brakuje mi w kadrze brania odpowiedzialności na siebie. Mamy fajnych chłopaków, grających poza granicami w klubach, ale to nie są wiodące postacie. Na kadrze musisz być wiodącą postacią i musisz wziąć odpowiedzialność na siebie – stwierdził Błaszczykowski.

Nie zabrakło też słów w nawiązaniu do Kamila Grosickiego, który jego zdaniem... przydałby się w reprezentacji u nowego selekcjonera.

- Nie powinniśmy tak szybko rezygnować z takiego zawodnika jak Kamil Grosicki, jeśli wiemy, że jest problem ze skrzydłowymi (...) “Grosik” to taki zawodnik, dla którego reprezentacja jest najważniejsza. Dałby dużo na boisku. On by się nie bał wziąć ciężaru gry – dodał Błaszczykowski w „Kanale Sportowym”.

🗣️ Błaszczykowski: "Nie powinniśmy tak szybko rezygnować z takiego zawodnika jak Kamil Grosicki, jeśli wiemy, że jest problem ze skrzydłowymi (...) “Grosik” to taki zawodnik, dla którego reprezentacja jest najważniejsza. Dałby dużo na boisku. On by się nie bał wziąć ciężaru gry" pic.twitter.com/Kk2jnuZE7y— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) June 20, 2025

Kamil Grosicki – bilans w kadrze

Kamil Grosicki zadebiutował w reprezentacji 2 lutego 2008 roku w meczu z Finlandią. Przez 16 lat gry w kadrze wystąpił w 95 spotkaniach, zdobył 17 bramek i zanotował 24 asysty. Występował na trzech turniejach mistrzostw Europy (2012, 2016, 2024) oraz dwóch mistrzostwach świata (2018, 2022). Zawsze dawał z siebie wszystko – z charakterystyczną szybkością, zaciętością i pasją.