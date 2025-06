Trudne chwile Cezarego Kuleszy! Prezes PZPN nagle wypalił te słowa o Marku Papszunie

Jakub Błaszczykowski szczerze o Robercie Lewandowskim i dawnych czasach w reprezentacji. "To nie była miłość"

Po rezygnacji Michała Probierza wszyscy kibice czekają na nowego selekcjonera reprezentacji Polski. W mediach pojawia się wiele nazwisk, które są chętne objąć kadrę narodową. Jednak ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Cezarego Kuleszę. Prezes PZPN w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" wypowiedział się na temat Macieja Skorży, z którym miał już okazję rozmawiać.

- Gdybym miał ocenić, jest to 50 na 50. Nasze rozmowy były bardzo konkretne. Funkcja selekcjonera drużyny narodowej to marzenie chyba każdego trenera w Polsce. Myślę, że trener Skorża ma gdzieś z tyłu głowy taką myśl, żeby nie podzielić losu Henryka Kasperczaka, który zawsze był wymieniany jako świetny kandydat na to stanowisko, a selekcjonerem nigdy nie został - zaznaczył Kulesza.

Warto zaznaczyć, że Skorża ma obowiązujący kontrakt w japońskim zespole Urawa Red Diamonds.

W tej samej rozmowie Kulesza został zapytany o kandydaturę Marka Papszuna, który jeszcze nie tak dawno konkurował o stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski z Michałem Probierzem.

- Jego kandydatura to tylko fakt medialny. Rozumiem, że trener Papszun wyraził chęć pracy jako selekcjoner, ale bezpośredniego kontaktu z PZPN nie było. Ten temat znam tylko z doniesień medialnych. Ja z trenerem Papszunem kontaktu w tej sprawie nie miałem - rozpoczął, po czym dodał.

- Byłoby chyba nie fair, gdybym tuż przed meczami europejskich pucharów zabrał im Marka - powiedział Kulesza, tym samym uspokajając kibiców Rakowa Częstochowa.