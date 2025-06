Polscy zawodnicy MMA zawstydzili piłkarzy! Wracają do Polski z workiem medali. Ogromny sukces, jest złoto

Norman Parke dołącza do walki o niezwykłą nagrodę na FAME 26: GOLD! Kolejne mocne nazwisko

Złoto, trzy srebra i pięć brązów – taki jest bilans biało-czerwonych po zmaganiach w Sao Paulo. Złotym bohaterem został Mateusz Zienkiewicz, który jako jedyny stanął na najwyższym stopniu podium. Ze srebrnymi krążkami wracają: Mateusz Opiał, Damian Bąba i Olaf Korzeniowski, a brąz wywalczyli: Oskar Lech, Filip Warchał, Krystian Wojniak, Blanka Zawadzka oraz Weronika Trzcińska.

Reprezentację prowadził do boju doświadczony sztab szkoleniowy w składzie: Sławomir Cypla, Wojciech Klimkiewicz i Kamil Umiński.

FAME MMA wspiera polskie talenty

Nie byłoby tych sukcesów bez wsparcia organizacyjnego i finansowego. Od lat Federacja FAME aktywnie wspiera rozwój polskiego MMA, współpracując z Polskim Związkiem MMA i Amatorską Ligą MMA. Dzięki temu młodzi sportowcy mają szansę rozwijać się w profesjonalnych warunkach i z dumą reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej.

– Jesteśmy dumni z Waszego wielkiego rozwoju – podkreślają przedstawiciele FAME w specjalnym komunikacie skierowanym do mediów. – Trzymamy kciuki za kolejne kroki na drodze do zawodowej kariery. Ten sukces to dopiero początek! - dodano.

W czasach, gdy inne reprezentacje nie spełniają oczekiwań, młodzi fighterzy pokazali charakter, pasję i ducha walki. Brawo!

