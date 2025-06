Norman Parke dołącza do walki o niezwykłą nagrodę na FAME 26: GOLD! Kolejne mocne nazwisko

FAME MMA ujawnia kolejne nazwisko przed FAME 26! Norman Parke ma chrapkę na milion złotych

Na samym początku przypomnijmy, że ogłaszani przez FAME zawodnicy nie dostają od razu szansy walki w Golden Tournament. Z 10 nazwisk to fani wybiorą 8 zawodników, którzy staną do turnieju, a pozostała dwójka stoczy oddzielny pojedynek.

Do walki o złoto na dołącza jeden z najbardziej doświadczonych i nieprzewidywalnych zawodników w historii FAME - Norman “Stormin” Parke. Irlandzki wojownik dołącza do stawki kandydatów walczących o udział w prestiżowym GOLDEN TOURNAMENT, który odbędzie się podczas gali FAME 26: GOLD, już 12 lipca 2025 roku.

Parke to nie tylko były zawodnik UFC i mistrz KSW. To przede wszystkim zawodnik, który w FAME MMA zapisał się jako pogromca gwiazd – pokonywał m.in. Piotra Szeligę, Michała Pasternaka i Pawła Tyburskiego, a jego bilans w ostatnich ośmiu pojedynkach to aż 7 zwycięstw. W swoim ostatnim starciu - na gali FAME 23 - musiał uznać wyższość Makhmuda Muradova, obecnego mistrza czołowej europejskiej organizacji OKTAGON MMA. Ta porażka tylko podsyciła jego motywację. Dla “Stormina” to nie koniec - to nowy początek. Znak rozpoznawczy Parke’a? Trash-talk, zero strachu i chęć stoczenia wojen, w których nie bierze jeńców. To zawodnik, który nie szuka chaosu - to on go tworzy. I właśnie dlatego fani chcą go oglądać.

W GOLDEN TOURNAMENT nie będzie miejsca na przypadek. Parke ma jeden cel: wygrać turniej i zgarnąć milion złotych w czystym złocie. Po Denisie Załęckim, Mateuszu “Don Diego” Kubiszynie i Alberto Simao, Norman Parke to już czwarty zawodnik, który zawalczy o głosy kibiców dające miejsce w złotej drabince.

Ogłoszeni zawodnicy FAME 26: GOLDEN TOURNAMENT: