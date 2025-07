Gala we Wrocławiu

Różal wraca do ringu

Wielka zmiana w turnieju na Fame 26: Gold! Kontuzja byłego zawodnika UFC i KSW, Załęcki znów wchodzi do gry

Przybysz kilkanaście dni temu obronił tytuł, pokonując na gali XTB KSW 107 Marcello Morelliego. "Sebić" na tronie wagi koguciej zasiada zresztą już po raz drugi w karierze - wcześniej panował w latach 2021-2022. Wtedy stracił pas w starciu z Jakubem Wikłaczem, z którym rywalizował już w sumie aż cztery razy. Pierwszy z tych pojedynków zakończył się jego wygraną, drugi i czwarty - porażką, a trzeci - remisem.

Sztucznej inteligencji jednak ciągle mało, bo AI na zapytanie Przybysza o jego kolejnego rywala, wskazała właśnie na Przybysza.

Sztuczna inteligencja chce piątej walki Przybysz - Wikłacz

"Cześć Sebastian! Po niedawnym zwycięstwie nad Morellim, idealnym rywalem na następny pojedynek byłby Jakub Wikłacz – czas na piątą walkę i wyrównanie serii 2-1-1. To gwarantuje emocje w KSW! Co ty na to?" - przeczytał w odpowiedzi Przybysz, którego pomysł AI mocno rozbawił. "Hahahahaha dzięki, super pomysł 😂" - odpisał czempion wagi koguciej.

Nawet gdyby główni zainteresowani chcieli piątej batalii, to w najbliższym czasie nie ma na to najmniejszych szans. Powód? Wikłacz podpisał kontrakt z UFC i być może zadebiutuje w tej organizacji jeszcze w tym roku, z kolei Przybysz nadal jest zawodnikiem KSW. Gdy jeden z internautów wspomniał o tym AI, ta zasugerowała Przybyszowi w kolejnym pojedynku rewanż z Morellim. No cóż, nad sztuczną inteligencją trzeba jeszcze popracować...

i Autor: x.com/przybyszmma Sebastian Przybysz pyta AI o kolejnego rywala