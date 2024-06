KSW 95 Relacja NA ŻYWO WYNIK Dwie walki o pas mistrzowski

Karta walk KSW 95:

Main event61,2 kg: Jakub Wikłacz (15-3-2) vs. Sebastian Przybysz (12-3-1) – o pas wagi koguciej

Co-main event120,2 kg: Phil De Fries (24-6, 1 N/C) vs. Augusto Sakai (16-5-1) – o pas wagi ciężkiej

Karta główna70,3 kg: Roman Szymański (17-8) vs. Marcin Held (28-10)77,1 kg: Brian Hooi (19-11, 1 N/C) vs. Tymoteusz Łopaczyk (11-3)77,1 kg: Adrian Zieliński (24-13) vs. Oskar Szczepaniak (6-1)61,2 kg: Patryk Surdyn (7-4) vs. Shamad Erzanukaev (2-0)83,9 kg: Krystian Bielski (9-6) vs. Borys Dzikowski (3-1)

Karta wstępna93 kg: Michał Dreczkowski (4-0) vs. Stevan Jarić (4-1)77,1 kg: Dawid Kuczmarski (5-0) vs. Morgann Gbolou (4-2)

Odśwież relację

KSW 95 WYNIK NA ŻYWO Relacja live z gali KSW 95

To będzie bardzo emocjonujące wydarzenie w hali Urania w Olsztynie. Federacja KSW podjęła decyzję o organizacji kolejnej gali w piątkowy wieczór 7 czerwca. Impreza zapowiada się bardzo elektryzująco, ponieważ w karcie głównej zawalczą tacy zawodnicy jak m.in.: Shamad Erzanukaev, Marcin Held, Brian Hooi, Adrian Zieliński, czy Tymoteusz Łopaczyk.

Jednak dwa najważniejsze starcia będą miały miejsce w Co-main oraz main evencie. W przedostatnim pojedynku Phil De Fries zmierzy się w walce o pas wagi ciężkiej z Augusto Sakaiem, natomiast w walce wieczoru dojdzie do piątego pojedynku Jakuba Wikłacza z Sebastianem Przybyszem. Na szali tego starcia będzie pas wagi koguciej.