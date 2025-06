FAME 26: Wymiana zdań między Labrygą a Wielkim Bu

Denis Labryga został ogłoszony piątym zawodnikiem, który weźmie udział w turnieju wagi ciężkiej GOLDEN TOURNAMENT podczas gali FAME 26: GOLD. Wydarzenie odbędzie się 12 lipca. Stawką będzie główna nagroda o wartości miliona złotych w sztabkach złota. Popularny „Potężny Niedźwiedź” przegrał dotychczas tylko raz – przez dyskwalifikację w walce z Michałem Pasternakiem. Na swoim koncie ma zwycięstwa m.in. nad Kamilem Mindą, Dawidem Załęckim oraz Konradem Karwatem. W ostatnim występie zmierzył się z weteranem UFC i KSW Jayem Silvą, wygrywając przez jednogłośną decyzję sędziów po 15 minutach walki.

Pod ogłoszeniem pojawiło się wiele komentarzy dotyczących Labrygi. Wielu fanów wierzy, że to właśnie on będzie faworytem do zwycięstwa. W dość żartobliwy sposób do makijażu zawodnika odniósł się Patryk „Wielki Bu” Masiak. - Nie płacz. Następnym razem może się uda – napisał, nawiązując się „złotych łez”, które znalazły się pod jego oczami.

Na reakcję Labrygi nie trzeba było długo czekać. - Ciebie też rozpi***lę w swoim czasie – odpisał krótko „Potężny Niedźwiedź”. Na kolejną ripostę nie trzeba było długo czekać. - Nie napinaj się jak swój upośledzony imiennik – stwierdził Masiak.

FAME 26: Kto jeszcze zawalczy w turnieju?

Labryga zyskał rozpoznawalność dzięki udziałowi w pojedynkach na gołe pięści, a jego przejście do świata sportów walki z elementami rozrywki spotkało się z dużym zainteresowaniem. Możliwe, że w turnieju zmierzy się z innym znanym zawodnikiem tej formuły – Mateuszem „Don Diego” Kubiszynem, który także znajduje się na liście uczestników.

W gronie ogłoszonych już uczestników znaleźli się również Denis Załęcki, Alberto Simao i Norman Parke. Pozostałych zawodników turnieju poznamy w poniedziałkowym programie „FAME 26: ELIMINATOR”, podczas którego kibice w specjalnym głosowaniu wyłonią ósemkę startujących. Dwóch pozostałych zawodników stoczy walkę rezerwową i będzie mogło zastąpić kontuzjowanego uczestnika.

