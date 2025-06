Rosjanka pajacowała przed walką z Polką w UFC! Klaudia Syguła spojrzała jej prosto w oczy [WIDEO]

W końcu zawalczy z Denisem Załęckim? Denis Labryga dołącza do wielkiego turnieju FAME 26!

UFC: Syguła vs Aleksiejewa – ostatnie face-to-face przed walką

Klaudia Syguła w listopadzie 2024 roku spełniła marzenie i zadebiutowała w największej organizacji MMA na świecie. Na gali UFC Vegas 100 w Las Vegas Polka zmierzyła się z Brytyjką Melissą Mullins. Choć ostatecznie zeszła z oktagonu pokonana, pokazała ogromną determinację i wolę walki. Syguła przyjęła pojedynek w zastępstwie zaledwie miesiąc przed galą. Mimo problemów z wizą i późnego przylotu do USA, nie zamierzała się poddawać.

Wychodząc do klatki, powtarzała sobie: „7-1” – licząc, że bilans jej zawodowych walk wzrośnie. Niestety, po walce to rywalka mogła unieść ręce w geście zwycięstwa. Dla Syguły była to druga porażka w karierze (obecnie 6-2), ale zyskała cenne doświadczenie i pokazała, że potrafi stawić czoła wyzwaniom – nawet tym największym.

Kolejne wyzwanie już 21 czerwca. W stolicy Azerbejdżanu Baku Syguła zmierzy się z Iriną Aleksiejewą. W piątkowe popołudnie panie spotkały się twarzą w twarz. Rosjanka szalała stojąc na wadze i tuż po face-to-face. Podczas samego „staredownu” zachowała się jednak z całkowitym szacunkiem dla Polki.

O której godzinie walka Syguła – Aleksiejewa w UFC?

Klaudia Syguła zmierzy się na gali UFC w Azerbejdżanie 21 czerwca z Iriną Aleksiejewą. Walka powinna rozpocząć się około godziny 19:00. Gala na początku transmitowana będzie na Polsat Sport 2, a po kilku pojedynkach zostanie przeniesiona na Polsat Sport 1.