Taazy zaczepił losową osobę na ulicy. Uderzył go. Trafił na zawodnika MMA [WIDEO]

Kamil „Taazy” Mataczyński po wygranym pojedynku na ostatniej gali PRIME korzysta z wolnego czasu. Streamer wrócił do aktywnego transmitowania swojego życia w mediach społecznościowych. Piątkowa transmisja zakończyła się jednak bardzo niedobrze. Będący gwiazdą freak-fightów influencer w pewnym momencie zaczepił jednego z losowych przechodniów. Wymiana zdań na skrzyżowaniu w centrum Warszawy zakończyła się bijatyką.

Sytuacja została uwieczniona podczas transmisji, a internauci momentalnie zorientowali się, kim była ta osoba. Okazało się, że „Taazy” trafił na zawodnika MMA Michała „Siwego” Skowronka, który stoczył wiele amatorskich pojedynków.

Zobacz wideo z całego zajścia na platformie „X”.

Nieźle odjebało taazemu. Najebany zaczepia randomowego gościa na pasach, a potem zdziwiony, że ten sobie na to nie pozwolił. Oby mu ktoś najebał za takie zaczepki.#famemma #taazy pic.twitter.com/LX6NDpIhgn— SzpyrNews (@SzpyrNews) June 21, 2025

Kim jest Kamil „Taazy” Mataczyński?

Kamil „Taazy” Mataczyński to jedna z największych gwiazd freak-fightów i objawienie poprzedniego roku. Od debiutu w PRIME do wygranego turnieju na FAME MMA na PGE Narodowym, gdzie był lekceważony przez rywali minęło kilka tygodni. „Taazy” pozostanie niepokonany we freak-fightach.

Do tej pory wygrał dziewięć pojedynków – w tym z Kasjuszem „Don Kasjo” Życińskim, Adamem „AJ-em” Josefem czy Jose Simao.