Mocne słowa polskiej siatkarki zawieszonej za doping. Przeżyła straszne chwile: „Nikomu tego nie życzę”

Sensacyjne wieści w sprawie Michała Kubiaka! Siatkarz wraca do kraju! Co za wyzwanie

Co za informacja!

Kamilę Witkowską zawieszono za doping. Teraz opowiedziała, przez co przechodzi

Kamila Wiktowska przez lata reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej oraz czołowe polskie kluby w najwyższej klasie rozgrywkowej. Trafiła do niej awansują razem z KSZO Ostrowiem Świętokrzyski, a następnie grała w MKS-ie Dąbrowa Górnicza, Developresie Rzeszów, Volleyballu Wrocław, ŁKS-ie Łódź oraz Radomce Radom. W swoim dorobku ma kilka medali mistrzostw Polski, a do tego przez kilka lat występowała w reprezentacji Polski, z którą w 2024 roku sięgnęła po brąz Ligi Narodów. Niestety, późniejsze wydarzenia nie były już tak przyjemne dla Wiktowskiej.

Sensacyjne wieści w sprawie Michała Kubiaka! Siatkarz wraca do kraju! Co za wyzwanie

W tym samym roku została zawieszona za doping, a wszystko spowodowane było przyjmowaniem leku na chorobę, o której dowiedziała się w 2023 roku. Jak przekonuje Witkowska, jej błąd polegał na tym, że zbyt późno – W toku prowadzonego postępowania na mój wniosek Międzynarodowa Agencja Kontroli Antydopingowej (ITA) wydała postanowienie w przedmiocie wyłączenia przyjmowanego przeze mnie leku dla celów terapeutycznych. Niestety, ze względów czysto proceduralnych niemożliwe okazało się uzyskanie takiego wyłączenia z mocą wsteczną, jednak jak wykazała ITA, zarówno wyłączenie, jak i stosowanie leku znajdowały w moim przypadku medyczne uzasadnienie – tłumaczyła Witkowska.

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Następne pytanie

Teraz była już siatkarka (zakończyła karierę m.in. z powodów zdrowotnych) postanowiła jeszcze raz odnieść się do sprawy w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego Onet”. Nie kryła żalu do mediów o sposób, w jaki opisywały jej sprawę. – Proszę mi wybaczyć szczerość, ale mam wrażenie, że dziennikarze często nie zastanawiają się, w jaki sposób przekaz zawarty w tytule zostanie odebrany przez opinię publiczną. Liczy się przede wszystkim klikalność, a nie rzetelność czy empatia. Nie chcę nikogo urazić, rozumiem mechanizmy rządzące mediami, ale jednak sformułowania takie jak "siatkarka przyłapana na dopingu" czy "skandal dopingowy" nie oddają w pełni rzeczywistości i nie zawsze są zgodne z faktami – oceniła Witkowska.

Polska – Niemcy: Biało-czerwone rozgromiły Niemki. Brutalna lekcja dla rywalek

Przyznała, że cała sprawa mocno się na niej odbiła. – Ilość hejtu i negatywnych komentarzy, z jaką przyszło mi się zmierzyć, jest trudna do opisania. Nikomu nie życzę, by musiał tego doświadczyć. Wiem, że pojawią się również opinie w stylu "sama sobie na to zasłużyłaś", ale czy nikt z nas nigdy nie popełnił błędu? – pytała była siatkarka w wywiadzie.