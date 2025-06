Grupa kibicowska Lechii Gdańsk zwróciła się do Karola Nawrockiego po wyborach. Króciutko

Tak Mateusz Bogusz podbija Meksyk i Ligę Mistrzów! To dla niej strzela gwiazdor Cruz Azul [WIDEO]

Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie i już niedługo zostanie prezydentem po Andrzeju Dudzie. Długi i męczący wyścig prezydencki zakończył się w drugiej turze, w której kandydat popierany przez PiS uzyskał 50,9 proc. głosów przy 49,1 proc. Rafała Trzaskowskiego. Wcześniej w wyniszczającej kampanii musiał zmierzyć się z wieloma zarzutami dotyczącymi jego przeszłości. Ta jest związana między innymi z kibicowaniem Lechii Gdańsk, co nie jest już żadną tajemnicą. Nowy prezydent nie zaprzecza nawet, że w młodości brał udział w kibicowskich ustawkach. Jedna z nich miała być bójką 70 na 70. Niezbyt czysta przeszłość Nawrockiego nie przeszkodziła mu jednak w wygraniu wyborów, co mocno ucieszyło środowisko kibicowskie, a zwłaszcza to związane z Lechią.

Grupa kibicowska Lechii zwróciła się do Nawrockiego. Wymowna wiadomość po wyborach

Już w poniedziałek rano po niedzielnych wyborach oficjalnie ogłoszono zwycięstwo Nawrockiego. W jego obozie zapanowała euforia, a wśród licznych gratulacji pojawiły się też te ze strony kibiców Lechii.

"Karol, a dokładniej Panie Prezydencie przyjmij biało-zielone gratulacje od kibicowskiej społeczności. To wielkie wydarzenie i moment w Twoim życiu a dla kibiców powód do dumy. Życzymy, abyś ponad głowami polityków, zawsze był sobą i stał na straży Polski, w jakiej chcielibyśmy żyć. Do rychłego zobaczenia, bo Lechia znaczy Polska [pisownia oryginalna - red.]" - napisano na Facebooku "Stowarzyszenie Lwy Północy".

Całość dopełnia okolicznościowa grafika ze zdjęciem nowego prezydenta na tle herbu Lechii z napisem: "Lechia znaczy Polska. Gratulacje Karol!". Znajdziesz ją poniżej, na końcu artykułu.

Ten wpis pokazuje, że zagorzali kibice gdańskiego klubu są naprawdę zżyci z Nawrockim i liczą na to, że nie zapomni o ukochanym klubie w trakcie prezydentury. Co ciekawe, sympatykiem Lechii jest także obecny premier, Donald Tusk. W powyższej galerii poznasz zresztą wszystkich ważnych polityków, którzy kibicują klubowi z Gdańska.

