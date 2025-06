Karol Nawrocki prezydentem. Gratuluje mu Andrew Tate, najbardziej kontrowersyjny influencer świata

Marcin Najman wściekły przez wybory prezydenckie! Nie wytrzymał. "Co za szajs!"

Karol Nawrocki zostanie prezydentem. Wygrał wybory prezydenckie, które budziły ogromne emocje, nie tylko w Polsce. W drugiej turze pokonał Rafała Trzaskowskiego, choć pierwsze sondażowe wyniki exit poll wskazywały na nieznaczne zwycięstwo kandydata Koalicji Obywatelskiej. Wszystko odmieniło się po późniejszym badaniu late poll. Okazało się ono bliższe prawdy, a ostatecznie Nawrocki wygrał z wynikiem 50,9 proc. przy 49,1 proc. Trzaskowskiego. Ta wiadomość odbiła się szerokim echem na całym świecie - z sukcesu kandydata popieranego przez PiS cieszy się m.in. prezydent USA Donald Trump. Pod adresem polskiego prezydenta-elekta spłynęły liczne gratulacje, które skierował do niego nawet... Andrew Tate.

Kim jest Andrew Tate? Pogratulował Nawrockiemu zwycięstwa

Jego wpis na platformie X (dawniej Twitter) wywołał spore poruszenie. Niespełna 39-letni Tate to najbardziej kontrowersyjny influencer na świecie. Jego działalność jest związana m.in. z live streamingiem modelek i budzi spore wątpliwości. Zresztą w jego sprawie toczy się głośne śledztwo, w którym postawiono mu 10 zarzutów. Obejmują one gwałt, handel ludźmi, a także kontrolowanie prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mimo to, Tate ma w internecie miliony fanów - jego konto w serwisie X obserwuje prawie 11 mln użytkowników.

"Andrew Tate gratuluje naszemu prezydentowi wygranych wyborów, kur*a hit" - zareagował na niespodziewaną sytuację Marcin Wrzosek, były mistrz KSW spełniający się obecnie we freak-fightach. Co ciekawe, Andrew Tate jest oskarżany razem z bratem Tristanem, który również ucieszył się ze zwycięstwa Nawrockiego.

"Odetchnąłem z ulgą dla mojej byłej ojczyzny, Polski, ponieważ wybrali Karola Nawrockiego na swojego nowego prezydenta. Jezus Chrystus jest królem" - napisał Tristan Tate na X. W przeszłości mieszkał w Polsce i podobnie jak brat jest byłym kick-bokserem.

Bracia Tate - od kickboxingu do poważnych zarzutów

Zanim bracia Tate zyskali globalną rozpoznawalność w internecie, obaj uprawiali kickboxing. Starszy Andrew w 2009 r. wygrał mistrzostwo International Sport Karate Association w formule full contact. Później został też mistrzem świata ISKA w dwóch różnych kategoriach wagowych.

W 2016 r. był uczestnikiem "Big Brothera", ale został usunięty z programu po zaledwie sześciu dniach, gdy jedno z jego zachowań uznano za niedopuszczalne. Chodziło o wideo, na którym wydawał się bić kobietę pasem. Oboje później tłumaczyli, że są przyjaciółmi i kobieta wyraziła taką wolę, ale to był tylko początek wielkich kontrowersji wokół Tate'a.

W 2019 r. w Wielkiej Brytanii umorzono czteroletnie śledztwo w jego sprawie. Na tym się jednak nie skończyło, bo trzy lata później bracia Tate zostali aresztowani w Rumunii i rozpoczęło się nowe śledztwo, w którym postawiono im w sumie 21 zarzutów.

Congratulations!— Andrew Tate (@Cobratate) June 2, 2025

I breathe a sigh of relief for my former home country of Poland as they elect @NawrockiKn as their new president.Jesus Christ is king.— Tristan Tate (@TateTheTalisman) June 2, 2025