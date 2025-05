Podolski – jak zawsze zresztą – znajduje się w samym centrum uwagi zabrzańskich fanów. W sobotę właśnie w tym mieście otworzy swój pierwszy w Polsce lokal sieci „Mangal Döner x LP10” – „Super Express” miał okazję zajrzeć do restauracji na Placu Wolności na 48 godzin przed jej inauguracją. I to właśnie tam Poldi skomentował również toczący się proces prywatyzacyjny klubu.

Prócz wspomnianej firmy LP Holding GmbH, chęć nabycia akcji zgłosiło też zabrzańskie konsorcjum Zarys i Tabapol. „Mam nadzieję, że wszyscy, którzy siądą do stołu negocjacyjnego, zechcą myśleć o przyszłości Górnika trójstronnie” – sugerowała kilka tygodni temu prezydent Zabrza, Agnieszka Rupniewska (swoją drogą w niedzielę w mieście odbędzie się referendum dotyczące ewentualnego odwołania jej i Rady Miasta; w przypadku skuteczności tego procesu, może to wpłynąć na szybkość procesu prywatyzacji klubu).

- Rzeczywiście, takie trójstronne rozmowy – bardzo fajne - się odbyły – potwierdził Lukas Podolski. O konkretach mówić nie chciał; przyznał jedynie, że strony poznały cenę, za jaką miasto chce sprzedać udziały. I znają też skalę zadłużenia, z którym będzie musiał uporać się nowy właściciel/właściciele.

Najwyraźniej jednak nie są to kwoty zniechęcające mistrza świata do działania. - Jestem gotów być albo jednym z udziałowców, albo samodzielnie kupić klub – zadeklarował otwarcie. - I chciałbym, żeby stało się to jak najszybciej! - dodał, przywołując doświadczenia z lat minionych. - Trzeba ostatecznie oddzielić klub od polityki, by już nigdy nie było tutaj takich ludzi, jak wtedy, gdy pojawiłem się w Górniku – Podolski krzywił się na wspomnienie wielu sytuacji z przeszłości.

Mistrz świata przypomniał, że od dawna zaangażowany jest w sponsoring Górnika. Logo jego sieci restauracji figuruje na spodenkach piłkarzy zabrzańskich; przez klub reklamuje m.in. także muzyczny Glücksgefühle Festival, którego jest pomysłodawcą. - Jestem przygotowany do inwestowania w Górnika. I mam za plecami wielu innych ludzi, którzy będą go chcieli wspomóc – zapewnił Podolski.

Na razie jednak miast garnituru właściciela Górnika, wciąż zakłada jego koszulkę piłkarską. W piątkowy wieczór zabrzanie o 20.30 w ramach 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy zagrają na Arenie Zabrze ze Śląskiem Wrocław. Transmisja w Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4K Ultra HD.