Komu Górnika, komu?

Górnik coraz bliżej nowego właściciela? Podolski skomentował proces prywatyzacji klubu

Do końca czerwca – zgodnie z deklaracją prezydent Zabrza, Agnieszki Rupniewskiej – Górnik Zabrze trafić ma w ręce nowego właściciela. Bądź właścicieli, bo jak zakomunikowała, do dalszych negocjacji w sprawie przejęcia należących do miasta udziałów w Górniku zaproszono obie zainteresowane firmy. Jedna z nich powiązana jest z Lukasem Podolskim.