Tragedia

Nie żyje Thomas Kokosinski. Miał zainwestować w Wisłę Kraków. Sześć dni walki o życie

Tragiczne wieści nadeszły z Krakowa. We wtorek, 10 czerwca, zmarł Thomas Kokosinski, amerykański biznesmen polskiego pochodzenia, który miał zainwestować w Wisłę Kraków. Po przybyciu do stolicy Małopolski w krytycznym stanie trafił do szpitala. Przez sześć dni trwała walka o jego życie.