Spis treści

Mobilizacja w Legii jest pełna przed Lechem

- Humory czy moment drużyny są bardzo dobre - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej. - Wygraliśmy Puchar Polski, a to było bardzo ważne trofeum dla nas i dla klubu. Zdajemy sobie sprawę, że ostatnie nasze mecze są rozegrane w dobrym stylu. To dodaje drużynie pewności. Na mecz z Lechem nikogo nie trzeba motywować. Piłkarze zdają sobie sprawę, co ten mecz znaczy. Mamy jeszcze o co walczyć w lidze. Jako ambitni ludzie chcemy walczyć o jak najwyższą lokatę. Ale wiemy, co to znaczy dla kibiców. Gramy u siebie, więc mobilizacja jest pełna. To kolejny mecz, w którym mamy szansę wygrać z topowym rywalem z naszej ligi. Na tym musimy się skupić, a nie na rzeczach, które mamy za sobą.

Niels Frederiksen o hicie z Legią. Na to musi nastawić się Lech

Lech jest zespołem powtarzalnym

W rundzie jesiennej Lech rozbił Legię, wygrywając 5:1. Ostatnio „przejechał się” po Puszczy, której strzelił osiem goli.

- Lech jest zespołem powtarzalnym - wyznał Feio. - To jest inny moment sezonu, inne dynamiki drużyny. wyjaśniły się trochę cele. Moment jest inny. Ten pierwszy mecz jest ważny, patrząc na powtarzalność Lecha w różnych fazach gry. Był częścią przygotowań do meczu, ale nie całkowicie, bo też musieliśmy analizować ostatnie spotkania w wykonaniu z zespołu z Poznania. Lech ma szeroką kadrę i kto by nie zagrał, to będą to dobrzy i jakościowi piłkarze.

Lech postraszył Legię, wyprzedzi Raków? Jasne stanowisko byłej gwiazdy

Feio: Nie ma żadnych rozmów o kontrakcie

Wciąż nie wiadomo, czy trener Feio w kolejnym sezonie dalej będzie związany z warszawskim klubem.

- Na ten moment mam kontrakt z Legią do końca obecnego sezonu - odparł Feio. - Nie ma żadnych rozmów. Na obecny moment nie zaczęły się rozmowy, żeby przedłużyć kontrakt. (...) Każda ze stron ma swoje wnioski. Przywrócenie mistrzostwa to musi być nadrzędny cel. Z mojej perspektywy jest potrzebnych kilka rzeczy. Dla mnie to ma znaczenie. To jest normalne, że każda ze stron ma swoje wymagania. Nie miałem na myśli żadnych spraw, typu finanse czy bardziej techniczne tego kontraktu. Bardziej sprawy sportowo-organizacyjne.

Steve Kapuadi i Jan Ziółkowski szykują skok na złoto Lecha. Wypali plan asów Legii?

- Na ten moment mam kontrakt z Legią do końca obecnego sezonu. Nie ma żadnych rozmów. Na obecny moment nie zaczęły się rozmowy, żeby przedłużyć kontrakt - powiedział trener Goncalo Feio.

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w tym sezonie? Jagiellonia Śląsk Lech Pogoń Górnik