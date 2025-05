Tobiasz zdobył drugi Puchar Polski

W pierwszym zespole warszawskiego klubu debiutował przed czterema laty. W dorobku ma srebrny i brązowy medal mistrzostw Polski oraz zdobyty Superpuchar. Przed dwoma laty błysnął w finale Pucharu Polski z Rakowem, gdy w konkursie rzutów karnych wybronił decydującą jedenastkę.

Teraz jest pewniakiem w Legii

W tym sezonie różnie mu się układało. Zaczął jako pierwszy bramkarz Legii, ale stracił końcówkę rundy jesiennej z powodu urazu ręki. W tym roku musiał poczekać na swoją kolejkę. Gdy w zimowym oknie do klubu trafił Vladan Kovacević, to on został był numerem 1. Jednak w końcu Tobiasz wrócił do bramki. Zagrał w rewanżu z Molde. Zachował czyste konto i pomógł w wywalczeniu awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Teraz broni już regularnie, choć wyjątkiem był rewanż z Chelsea w Londynie.

Legia popełniała błędy przy golach

Wprawdzie Tobiasz w finale z Pogonią puścił trzy gole, ale nie można mieć do niego pretensji. W kilku innych sytuacjach zachował czujność.

- Jedyne błędy, które popełnialiśmy, to właśnie przy tych straconych golach. Reszta naprawdę wyglądała super - stwierdził w TVP Sport.

Morishita załatwił Pogoń ciosem podbródkowym

Obiecujący golkiper wskazał także kluczowy moment rywalizacji. Miał on miejsce zaraz po przerwie, po wznowieniu gry, gdy Ryoya Morishita strzelił drugiego gola. To wprowadziło pewność w poczynania stołecznej drużyny.

- To był taki niespodziewany cios - przyznał Tobiasz. - Nie wiem, jak to nazwać: podbródkowy, niesygnalizowany. Potem za dużo luzu się wkradło. Najważniejsze jest to, że finalnie puchar jest nasz - opowiadał.

Legia wykonała bardzo dobrą robotę w Pucharze Polski

Nie ukrywał zawodu z powodu niepowodzenia w walce o tytuł. Legia zajmuje dopiero piąte miejsce w ekstraklasie.

- Dołożymy na pewno wszelkich starań, żeby w następnym roku zdobyć to mistrzostwo, żeby wróciło do nas - zapewniał Tobiasz. - Zrobiliśmy dobrą robotę w Europie i bardzo dobrą w Pucharze Polski, bo go zdobyliśmy - podsumował bramkarz Legii.

Dorobek Kacpra Tobiasza w Legii: tak pracował na setkę!

* Ekstraklasa: 73 mecze

* Liga Konferencji: 10 meczów

* El. Ligi Konferencji: 11 meczów

* Puchar Polski: 5 meczów

* Superpuchar Polski: 1 mecz

