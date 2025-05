Co to był za popis!

Jonatan Braut Brunes liderem Rakowa

Stal padła w końcówce. Najpierw do siatki trafił rezerwowy Peter Barath, a później wygraną przypieczętował efektowną główką Jonatan Braut Brunes, który wykorzystał świetne dośrodkowanie Iviego Lopeza. Dla Norwega to 12. gol w tym sezonie. Jest najskuteczniejszym graczem lidera. Za to mielczanie zmierzają w kierunku I ligi.

Marek Papszun mówi o dojrzałym i mądrym występie

- To był znowu dojrzały, mądry i konsekwentny występ - stwierdził trener Rakowa Marek Papszun. - To cenne zwycięstwo. Przyjechaliśmy po to, żeby wrócić na ścieżkę zwycięstw. Pokazaliśmy w tym sezonie, że na wyjeździe gramy bardzo dobrze, choć dwa ostatnie mecze wyjazdowe były specyficzne i zdobyliśmy tylko punkt. Dlatego ważne było, żeby wywieźć trzy punkty z Mielca. Ale to już historia, bo trzeba patrzeć na kolejne spotkanie z Jagiellonią – dodał.

Bez trenera w hicie z Jagiellonią

Szkoleniowiec Rakowa nie będzie mógł prowadzić zespołu w hicie z "Jagą". Został bowiem upomniany czwartą żółtą kartką, po której musi pauzować. - To żaden problem. Drużyna wie, co ma robić - stwierdził Papszun.

