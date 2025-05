Kibice Lecha jak fani Legii. Wymowny transparent o Rafale Trzaskowskim. Zrobili to jako kolejni

Zrobili to jako kolejni

Niels Frederiksen o wyczynie Lecha. Trener Kolejorza zwrócił na to uwagę

Co to był za popis!

Aleksandar Vuković o energii Piasta. Na Radomiaka to nie wystarczyło [WIDEO]

Mocny początek Lechii po przerwie

Wszystko rozstrzygnęło się w drugiej połowie. Z prawej strony na pole karne dośrodkował Camilo Mena, a jeden z obrońców krakowskiej drużyny próbował zażegnać niebezpieczeństwo. Jednak nie udało mu się, a całą akcję z drugiej strony zamknął Maksym Chlań, który z bliska wepchnął piłkę do siatki.

Krychowiak wulgarnie określił Szczęsnego! Nazwał go tak z jednego powodu

Benjamin Kallman nie miał dnia

Lechia miała wielką ochotę na kolejne trafienia. Po godzinie z dystansu huknął Iwan Żelizko. Jednak Ukrainiec uderzył w środek bramki i Henrich Ravas bez próblemu wyłapał tę próbę. Cracovia odpowiedziała za to niecelnym strzałem Fabiana Bzdyla. W ostatnich minutach szansę miał Benjamin Kallman. Najlepszy strzelec Pasów także nic nie zdziałał.

Lewandowscy wyprawili córkom niezwykłe urodziny! Wzruszyliśmy się, czytając te życzenia

Koszmarny błąd obrony Cracovii

Po chwili koszmarny błąd przy wyprowadzaniu akcji popełnili gospodarze. Beniaminek przejął piłkę, a Kacper Sezonienko ruszył dynamicznie prawą storą. Wraz z nim biegł Bzdyl. Gdy obaj wpadli na pole karne, to młody pomocnik Cracovii wślizgiem próbował przerwać atak, ale zamiast odebrać piłkę, to wyciął rywala. Sędzia podyktował rzut karny, który wykorzystał Żelizko. Ukrainiec uderzył mocno, choć bramkarz wyczuł jego zamiary. To było premierowe trafienie Ukraińca w ekstraklasie.

Zbigniew Boniek ugościł w Rzymie polskie gwiazdy! Co za spotkanie!

Cracovia - Lechia Gdańsk 0:2

Bramki:

0:1 Maksym Chłań 49. min, 0:2 Iwan Żelizko 87. min (karny)

Żółta kartka:

Ajdin Hasić (Cracovia)

Sędziował: Piotr Lasyk. Widzów: 11 303

Ewa Pajor z ogromnym wyróżnieniem. Dokonała tego jako pierwsza Polka w historii

Cracovia: Henrich Ravas - Jakub Jugas, Gustav Henriksson, Mauro Perkovic - Patryk Janasik (46. David Kristjan Olafsson), Patryk Sokołowski (59. Fabian Bzdyl), Mikkel Maigaard (65. Amir Al-Ammari), Bartosz Biedrzycki (82. Dawid Polak) - Ajdin Hasic, Kacper Śmiglewski(59. Martin Minczew) - Benjamin Kallman.

Lechia Gdańsk: Szymon Weirauch - Dominik Piła, Bujar Pllana (46. Loup-Diwan Gueho), Elias Olsson, Miłosz Kałahur - Camilo Mena (85. Tomasz Wójtowicz), Iwan Żelizko, Bohdan Wjunnyk (71. Tomasz Neugebauer), Rifet Kapić, Maksym Chłań - Michał Głogowski (64. Kacper Sezonienko)

FC Barcelona – Inter: Pilne wieści w sprawie Roberta Lewandowskiego. „Potwierdzone”

Piłkarze Lechii walczą z ogromną determinacją o pozostanie w lidze. Ponownie zaskoczyli. Tym razem pokonali na wyjeździe 2:0 Cracovią w 31. kolejce PKO BP Ekstraklasy. W ten sposób zrobili kolejny krok do tego, aby uniknąć degradacji.

Polska liga bez tajemnic. Sprawdź się w quizie o Ekstraklasie Pytanie 1 z 8 Który klub zdobył najwięcej mistrzostw Polski? Legia Warszawa Ruch Chorzów Górnik Zabrze Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Jagiellonia Białystok Lech Poznań Raków Częstochowa Trudno przewidzieć