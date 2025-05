Lech ruszył w pościg za liderem

Piłkarze Lecha wiedzieli, że muszą gonić Raków, więc od początku meczu z Puszczą zabrali się do pracy. To był pioronujący początek, bo w ciągu kwadransa strzelili trzy gole. Dwa razy błysnął Ali Golizadeh, a potem Irańczyk zaliczył asystę. Z jego podania skorzystał Mikael Ishak. Puszcza odpowiedziała pięknym golem w wykonaniu Janiego Atanasova. Ale to nie był koniec emocji ze strony Kolejorza. Przed przerwą pokaz magii dał Afonso Sousa. Najpierw "zawinął" technicznie, a potem główką pokonał bramkarza rywali. W tej drugiej sytuacji kolejną asystę zaliczył Irańczyk.

Kolejorz rozbił Puszczę

W drugiej połowie Lech dalej "rozjeżdżał" ekipę z Niepołomic, która pogubiła się w obronie. Tak właśnie było przy golu numer 6. Obrońca Antonio Milić zagrać do Ishaka, który znalazł się przed bramkarzem Puszczy i go pokonał. To 21. trafienie Szweda w tym sezonie w lidze. Zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców. Później przez pół boiska biegł Daniel Hakans, a gdy był przed bramką zagrał na lewo do Kornela Lismana i tez zakończył akcję. W końcówce gości dobił jeszcze Dino Hotić, strzelając także efektownego gola.

Lech Poznań - Puszcza Niepołomice 8:1

Bramki:

1:0 Ali Gholizadeh 3. min, 2:0 Ali Gholizadeh 14. min, 3:0 Mikael Ishak 16. min, 3:1 Jani Atanasov 21. miin, 4:1 Afonso Sousa 32. min, 5:1 Afonso Sousa 35. min, 6:1 Mikael Ishak 56. min, 7:1 Kornel Lisman 64. min, 8:1 Dino Hotić 82. min

Sędziował: Karol Arys. Widzów: 25 226

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Joel Pereira, Wojciech Mońka, Antonio Milic, Michał Gurgul - Ali Gholizadeh (61. Kornel Lisman), Antoni Kozubal (61. Dino Hotic), Afonso Sousa (70. Sammy Dudek), Filip Jagiełło, Daniel Hakans (79. Bryan Fiabema) - Mikael Ishak (70. Mario Gonzalez)

Puszcza Niepołomice: Kewin Komar - Piotr Mroziński, Dawid Szymonowicz, Artur Craciun (46. Łukasz Sołowiej), Dawid Abramowicz (46. Roman Jakuba) - Mateusz Stępień (46. Mateusz Radecki), Jakub Serafin (67. Jakov Blagaic), Jani Atanasov (67. Jakub Stec), Konrad Stępień, Antoni Klimek - Mateusz Cholewiak

Kontra idealna! 😍 Kornel Lisman strzela na 7:1! ⚽📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/jzVetcPydM— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 3, 2025

Co to była za kanonada! Lech rozbił Puszczę, z którą wygrał 8:1 w 31. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Po dublecie zaliczyło trio gwiazd poznańskiej drużyny: Ali Golizadeh, Mikael Ishak i Afonso Sousa. To była mocna odpowiedź Kolejorza na wygraną Rakowa. Walka o mistrzostwo zapowiada się pasjonująco na finiszu rozgrywek.

