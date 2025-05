Pierwsze trofeum w karierze Szkurina

Białoruski napastnik trafił do Legii w zimowym oknie transferowym. Kosztował 1,5 mln euro. Do tej pory strzelił trzy gole dla warszawskiego klubu: dwa w Pucharze Polski i jednego w ekstraklasie.

- To moje pierwsze trofeum - powiedział Ilja Szkurin w TVP Sport. - Nie będę ukrywał, że sporo emocji. Niesamowite uczucie. Puchar jest ciężki, medal jest ciężki. Sporo roboty zrobiliśmy. To był dobry mecz.

Gwiazdor Legii z uznaniem o klasie Pogoni

Wprawdzie Legia prowadziła grę, ale jednak szczeciński zespół walczył do końca o korzystny wynik.

- Pogoń to bardzo dobra drużyna - ocenił Szkurin w TVP Sport. - Mają bardzo dobrych zawodników. Strzelają dużo goli. Bardzo wymagający rywal i wymagający mecz. Dobrze, że wygraliśmy. Myślę, że dla kibiców ten finał był na trzy wyniki.

Feio kazał wierzyć w wygraną w finale

Szkurin zdradził również, że trener Legii, Goncalo Feio motywował zespół przed finałem.

- Trener cały czas mówił przed meczem, ale i na co dzień, żebyśmy wierzyli w to, że wygramy - tłumaczył Białorusin. - Co by się nie działo, to wygramy ten mecz i każdy mecz. Po prostu trzeba w to wierzyć.

Szkurin zrobił to, co trenował

Ostatnio Białorusin nie wykorzystał rzutu karnego w ligowym meczu z Lechią. W finale Pucharu Polski udało mu się jednak trafić do siatki.

- Mówiłem przed meczem, że poprzednio nie strzeliłem karnego - przypomniał Szkurin. - Nie wiem, co można zrobić gorzej. Odpuściło mi trochę. Po prostu zrobiłem to, co trenowałem. Tak powiedzmy, mniej więcej.

