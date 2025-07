Iga Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu! Na kolejną rywalkę ma patent!

Iga Świątek i Clara Tauson zagrały ze sobą po raz trzeci. Polka wygrała oba poprzednie mecze, ale oba już dawno temu - najpierw 6:3, 7:6 w Fed Cup w 2019 r., a potem 6:7, 6:2, 6:1 w Indian Wells w 2022 r. Utalentowana Dunka już jako juniorka - tak jak Iga Świątek - odnosiła duże sukcesy. Wygrała juniorski Australian Open 2019. W seniorskim tourze wygrała już trzy turnieje WTA. Wysoka (182 cm) tenisistka z Danii wykorzystuje świetne warunki fizyczne, bardzo dobrze serwując, ale jej gra to nie tylko potężny serwis i mocne uderzenia z głębi kortu. Tauson jest znakomicie wyszkolona technicznie, co pokazuje teraz na trawie, imponując znakomitymi slajsami, skrótami czy dobrą grą przy siatce. Problemy ma często z przygotowaniem kondycyjnym. I teraz to się potwierdziło.

Iga Świątek pokonała Clarę Tauson

Clara Tauson w czasie konferencji prasowej przed meczem, zapytana Igę Świątek, komplementowała naszą gwiazdę. - Iga jest wielką, wielką mistrzynią i obecnie gra całkiem dobrze. Jest niesamowitą tenisistką, nie ma tu nic do dodania - zaczęła Clara Tauson. - Wiem, że być może nie czuje się najbardziej komfortowo na trawie, ale ja też nie czułam się tak tydzień temu. Myślę, że jeśli zagram taki sam tenis jak dzisiaj, to będzie wyrównany mecz. Oczywiście, dzisiaj grałam jeden z moich najlepszych tenisów, więc spodziewam się, że w następnej rundzie nie będzie tak samo. Zamierzam walczyć o każdy punkt, gem, cokolwiek - dodała Dunka, a na pytanie, co najbardziej podziwia w grze Igi Świątek, stwierdziła: - Myślę, że jej intensywność jest inna niż u każdej innej zawodniczki. Jej praca nóg jest poza wszelką konkurencją moim zdaniem. To naprawdę kluczowy czynnik w jej grze, że jest tak intensywna i zawsze tak dobrze przygotowana mentalnie.

Dziwny początek meczu Świątek - Tauson

Mecz Igi Świątek z Clarą Tauson zaczął się dziwnie. Polka popełniała podwójne błędy serwisowe. Grała nerwowo, tracąc podanie. Potem uspokoiła grę, coraz lepiej serwowała. Odrobiła straty i przejęła kontrolę nad przebiegiem rywalizacji, wywierając presję na rywalce. Zmuszała Tasuon do biegania, a Dunka zaczęła opadać z sił. W przerwie między setami narzekała na problemy z oddychaniem i korzystała z przerwy medycznej. Wróciła do gry, ale gasła fizycznie i coraz gorzej poruszała się po korcie. Iga łatwo wgrywała kolejne gemy. Po meczu Polka zdradziła, że Dunka wyjawiła przy siatce, że nie czuła się dobrze.

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale Wimbledonu. Rok temu Polka odpadła w Londynie już w 3. rundzie (porażka 6:3, 1:6, 2:6 z Putincewą), więc zyska dużo punktów. Powtórzyła swój najlepszy seniorski wynik w tym prestiżowym turnieju. W 2023 r. też doszła do 1/4 finału. Przegrała wtedy 5:7, 7:6, 2:6 z Eliną Switoliną. Iga Świątek w wieku 17 lat wygrała Wimbledon jako juniorka, ale potem podkreślała, że wpływ na jej sukces miały wtedy upały, które tak wysuszyły trawę, iż grało się na niej jak na piachu. - To było jakby inne życie - wspominała teraz Iga. - Pamiętam, że wygrana wydawała się surrealistyczna, ale gdy wróciłam do domu, nic się nie zmieniło. To był juniorski Wimbledon, a nie profesjonalny, więc myślałam, że moje życie będzie teraz idealne, ale trochę się rozczarowałam, bo wszystko zostało po staremu. Musiałam wrócić do pracy, grałam w turniejach ITF i to było przypomniało mi, że jeszcze nie jestem na szczycie. Ale na pewno dało mi to dużo nadziei i poczucie, że jeśli to było możliwe wtedy, to będzie możliwe także w przyszłości, na poziomie profesjonalnym - dodała Iga Świątek.

Z kim gra Iga Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu?

Iga Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu zagra z Ludmiłą Samsonową. Zajmująca 19. miejsce w rankingu Rosjanka pokonała 7:5, 7:5 Hiszpankę Jessicę Bouzas Maneiro. Iga Świątek i Ludmiła Samsonowa grały ze sobą do tej pory cztery razy i wszystkie te pojedynki wygrała Polka. Najpierw był bardzo zacięty trzysetowy bój w turnieju WTA w Stuttgarcie w 2022 r. Nasza gwiazda wygrała wtedy 6:7, 6:4, 7:5. Kolejne dwa mecze Świątek z Samsonową nie były już tak zacięte. Iga wygrała najpierw 6:1, 6:0 w Dubaju, a potem 6:2, 6:2 w finale Pekinie, oba spotkania rozegrano w 2023 r. Ostatnio Świątek ograła Samsonową 6:4, 6:1 w 4. rundzie US Open 2024. Rosjanka grę opiera na mocnym serwisie i returnie oraz silnych uderzeniach z głębi kortu.

Kiedy gra Iga Świątek w 1/4 finału Wimbledonu?

Mecz Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa w ćwierćfinale Wimbledonu zostanie rozegrany w środę 9 lipca. Transmisje TV z Wimbledonu na sportowych kanałach Polsatu.