Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa Relacja NA ŻYWO Polka walczy w US Open

Iga Świątek walczy z Ludmiłą Samsonową w 4. rundzie US Open. Polka i Rosjanka wcześniej grały ze sobą trzy razy i we wszystkich tych spotkaniach górą była nasza gwiazda. - Samsonowa gra szybko i płasko, a taka gra pasuje do tych warunków - mówiła Iga Świątek, która awans do 4. rundy wywalczyła po zwycięstwie 6:4, 6;2 nad inną Rosjanką Anastazją Pawluczenkową. Wyrównała już wynik sprzed roku, gdy w US Open doszła właśnie do 4. rundy. Poniżej nasza relacja na żywo i wynik meczu Świątek - Samsonowa dzisiaj w US Open 2024.

Ale przewaga dość bezpieczna 40-0 Dużo Iga serwuje na ciało rywalki, teraz znów skutecznie 30-0 Samsonowa próbowała bekhendu wzdłuż linii, ale uderzyła w siatkę 15-0 Pewny bekhend Polki po mocnym serwisie na ciało 4:4 Gem Samsonowa. Krótki gem wygrany przez Rosjankę do zera. Na koniec Iga zagrała w siatkę 0-40 Nieczyste uderzenie Igi z forhendu, duży aut 0-30 Potężny płaski serwis Rosjanki 0-15 Autowy bekhend Igi, uderzała pod sporą presją 4:3 Gem Świątek. Iga zakończyła go efektownym asem serwisowym! Polka wraca na prowadzenie 40-30 Teraz błąd Polki 40-15 Duży aut po returnie Rosjanki 30-15 Szybka wymiana, na koniec świetny bekhend Samsonowej, zaskoczyła zmianą kierunku 30-0 Ale forhend Igi! Trafiła idealnie w boczną linię 15-0 Autowy bekhend Samsonowej 3:3 Gem Samsonowa. Świetny gem serwisowy Rosjanki. Wyrównane spotkanie stojące na wysokim poziomie 15-40 Iga zagrała w siatki po głębokim uderzeniu rywalki 15-30 Znów potężny serwis Rosjanki 15-15 Mocny serwis Samsonowej na ciało. Iga nie zdołała odegrać 15-0 Błąd Rosjanki po dobrym returnie Polki 3:2 Gem Świątek. Polka przegrywała w nim 0-30, ale potem grała bardzo skutecznie i solidnie. Na koniec pewny forhend Igi po dobrym serwisie 40-30 Samsonowa próbowała przyśpieszyć, ale uderzyła w siatkę 30-30 Samsonowa pod presją zagrała w siatkę 15-30 Świetny forhend Igi Świątek 0-30 Dobry return Samsonowej 0-15 Autowy forhend Polki na koniec szybkiej wymiany przez środek 2:2 Gem Samsonowa. Iga miała w nim dwa breakpointy, ale Samsonowa w dobrym stylu wybroniła się Równowaga. Iga zagrała pod presją w siatkę. Szkoda tej szansy Polka ma znów breakpointa po kapitalnej akcji. Pięknie minęła atakującą przy siatce Rosjankę 40-40 As serwisowy Rosjanki 40-30 Kapitalny return Igi i jest breakpoint 30-30 Agresywny return Polki, wymusiła błąd rywalki 15-30 Mocny i płaski serwis Rosjanki 15-15 Znów skrót Rosjanki i tym razem skuteczny. Szybka Polka dobiegła do piłki, ale zagrała w siatkę 15-0 Błąd Samsonowej 2:1 Gem Świątek. Polka obroniła podanie i prowadzi. Na koniec świetna reakcja Świątek na skrót Samsonowej. Zwraca uwagę ciekawe ustawianie się Rosjanki do serwisu Polki, staje bardzo daleko, tak w stylu Rafy Nadala, interesująca taktyka 40-40 Autowy forhend Polki. Panie powalczą na przewagi 40-30 As serwisowy Polki! Cięty serwis na zewnątrz 30-30 Bardzo dobry serwis Igi, w ważnym momencie 15-30 Znów forhendowy błąd Polki, uderzyła w siatkę. Są kłopoty 15-15 Teraz duży aut po forhendzie Polki 15-0 Samsonowa zmuszona do ruchu pod presją zagrała w aut z forhendu 1:1 Gem Samsonowa. Na koniec szybka wymiana zakończona błędem Polki po bardzo głębokim zagraniu Rosjanki 15-40 Pewny wolej Rosjanki. Iga w trakcie wymiany poślizgnęła się, ale zdołała odegrać 15-30 A teraz podwójny błąd serwisowy Samsonowej 0-30 Rosjanka znów trafiła mocno pierwszym podaniem 0-15 Mocny serwis Samsonowej 1:0 Gem Świątek. Bardzo pewnie obronione przez Polkę podanie w gemie otwarcia. Liderka rankingu WTA wygrała go do zera 40-0 Mocny serwis Świątek na ciało rywalki 30-0 Iga od początku gra na bekhend Samsonowej. Teraz znów doczekała się błędu 15-0 Autowy bekhend Rosjanki po szybkiej wymianie przez środek GRAMY! Serwuje Iga Świątek Trwa już rozgrzewka Losowanie wygrała Samsonowa i wybrała odbiór. Ciekawe... Zatem Iga Świątek zacznie Polka dziś na biało, Rosjanka - w czarnym stroju Iga Świątek i Ludmiła Samsonowa właśnie pojawiły się na Arthur Ashe Stadium Czekamy na tenisistki W ćwierćfinale na lepszą w meczu Świątek - Samsonowa czeka już Jessica Pegula. Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa w 4. rundzie US Open. Początek spotkania o godzinie 1 w nocy z poniedziałku na wtorek Odśwież relację Iga Świątek w 4. rundzie US Open gra z Ludmiłą Samsonową, a w ćwierćfinale na zwyciężczynię tego spotkania czeka już Jessica Pegula. Zajmująca 16. miejsce w rankingu WTA Rosjanka pokonała 6:1, 6:0 Amerykankę Ashlyn Krueger. Świątek i Samsonowa grały ze sobą trzy razy i wszystkie te pojedynki wygrała Polka. Najpierw był bardzo zacięty trzysetowy bój w turnieju WTA w Stuttgarcie w 2022 r. Nasza gwiazda na drodze do turniejowego zwycięstwa i kluczyków do porsche wygrała 6:7, 6:4, 7:5. Kolejne dwa mecze Świątek z Samsonową nie były już tak zacięte. Iga wygrała najpierw 6:1, 6:0 w Dubaju, a potem 6:2, 6:2 w Pekinie, oba spotkania rozegrano w 2023 r. Samsonowa grę opiera na mocnym serwisie i returnie oraz silnych płaskich uderzeniach z głębi kortu. Świątek - Samsonowa RELACJA NA ŻYWO z US Open Iga Świątek przed meczem z Anastazją Pawluczenkową (6:4, 6:2) spotkała się z Sereną Williams. - Było naprawdę miło ją zobaczyć, ona ma sobie dużo pozytywnej energii. Fajnie, że pojawiła się tutaj i gawędziła z zawodnikami - powiedziała Iga Świątek, zapytana w czasie konferencji prasowej o spotkanie z Sereną Willliams. - Mimo, że już wcześniej się z nią widziałam o spotykałyśmy się przez dwa lata na tourze, było to dla mnie wielkie przeżycie. Miło, że do mnie podeszła, bo sama nie znalazłabym w sobie odwagi. Jest naprawdę miłą i pozytywną osobą o fajnie, że wciąż śledzi tenis i moją karierę Powiedziała, że mi kibicuje, a zawsze miło usłyszeć to od kogoś takiego jak Serena. To mnie zainspirowało i dodało mi pozytywnego kopa - zdradziła kulisy spotkania Iga Świątek.