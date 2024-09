Iga Świątek i Serena Williams nagrane razem w Nowym Jorku! O czym rozmawiały?

US Open 2024 PREMIE Ile zarobiła Iga Świątek za 4. rundę US Open Nagrody pieniężne

Iga Świątek jest już w 4. rundzie US Open 2024 po świetnej grze i pewnym zwycięstwie 6:4, 6:2 nad Anastazją Pawluczenkową. Kilka godzin przed meczem w mediach społecznościowych pojawił się materiał wideo, który wywołał duże emocje wśród kibiców. Na nagraniu widać, jak Iga Świątek i Serena Williams gawędzą w sympatycznej atmosferze na siłowni, gdzie Polka przygotowywała się do spotkania. - Było naprawdę miło ją zobaczyć, ona ma sobie dużo pozytywnej energii. Fajnie, że pojawiła się tutaj i gawędziła z zawodnikami - powiedziała Iga Świątek, zapytana w czasie konferencji prasowej o spotkanie z Sereną Willliams. - Mimo, że już wcześniej się z nią widziałam o spotykałyśmy się przez 2 lata na tourze, było to dla mnie wielkie przeżycie. Miło, że do mnie podeszła, bo sama nie znalazłabym w sobie odwagi, gdyby było odwrotnie. Jest naprawdę miłą i pozytywną osobą o fajnie, że wciąż śledzi tenis i moją karierę Powiediała, że mi kibicuje, a zawsze miło usłyszeć to od kogoś takiego jak Serena. To mnie zainspirowało i dodało mi pozytywnego kopa - zdradziła kulisy spotkania Iga Świątek.

Nasza gwiazda często podkreśla, jak wielkim szacunkiem darzy Amerykankę, 23-krotną mistrzynię turniejów wielkoszlemowych. - Jest mi smutno, że nie zdołałam z nią zagrać. To coś niesamowitego, że była w stanie zajmować się interesami, grać w tenisa, być mamą i jednocześnie wielokrotną finalistką Szlemów. Chciałabym mieć tę wiarę, że można czegoś takiego dokonać - powiedziała Iga Świątek o Serenie Williams. Gwiazda z USA teraz jako gość specjalny US Open spędza czas na kortach i często jest pokazywana na trybunach w czasie meczów.

Iga Świątek i Serena Williams nagrane na obiektach US Open

Iga Świątek i Serena Williams po raz pierwszy spotkały się dwa lata temu, również na kortach US Open. Wcześniej znana z nieśmiałości Polka przyznała, że nie miała odwagi podejść do amerykańskiej legendy. - Kłopot polega na tym, że mam nawet problem z tym, żeby złapać z Sereną kontakt wzrokowy. Chciałam powiedzieć "cześć" już kilka razy. Jednak to naprawdę trudne, bo zawsze wokół niej jest tak dużo ludzi, a ja jestem dość nieśmiała - zdradziła Iga Świątek, kiedy dziennikarze w 2022 r. zapytali ją, czy rozmawiała już z Amerykanką. - Kiedy patrzę na nią, nagle zapominam, że jestem tutaj jako liderka rankingu. Widzę Serenę i myślę sobie: "WOW, Serena!". Czuję się wtedy jak mała dziewczynka w przedszkolu. Więc jest naprawdę ciężko. Nigdy z nią nie rozmawiałam, na razie próbuje tylko powiedzieć "cześć" - dodała wtedy z uśmiechem Iga Świątek, która zaraz potem spotkała się z Sereną Williams. "Zatem to najlepszy moment mojego dnia! Gratulacje za Twoją niesamowitą podróż i legendarną karierę Sereno Williams. Wielki szacunek za wszystko co, zrobiłaś dla naszego sportu" - napisała Iga Świątek, gdy dwa lata temu udało jej się zrobić zdjęcie ze słynną Amerykanką.

