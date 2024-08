Iga Świątek - Anastazja Pawluczenkowa Relacja NA ŻYWO Wynik meczu US Open 3. runda

Iga Świątek awans do 3. rundy US Open 2024 wywalczyła po zwycięstwie 6:0, 6:1 nad Japonką Eną Shibaharą. - Jestem zadowolona ze swojej gry. Była naprawdę solidna i aktywna. Czułam rytm o wiele lepiej niż w pierwszym meczu - powiedziała Polka. Liderka rankingu rok temu odpadła w Nowym Jorku w 4. rundzie po porażce z Jeleną Ostapenko. Zatem już tylko jedno zwycięstwo dzielą ją od powtórzenia tego wyniku. Na jej drodze stoi teraz Anastazja Pawluczenkowa, która pokonała 5:7, 6:1, 6:2 Włoszkę Elisabettę Cocciaretto. Potężnie zbudowana Rosjanka to zawodniczka bardzo silna fizycznie i doświadczona. 33-latka dochodziła do ćwierćfinałów wszystkich czterech Szlemów, a w 2021 r. grała w finale Roland Garros (przegrała z Barbarą Krejcikovą). Grę opiera na mocnym serwisie, potężnych returnach i silnych płaskich uderzeniach z głębi kortu. Iga Świątek rok temu zdemolowała ją 6:0, 6:0 na mączce w Rzymie, ale Pawluczenkowa odbudowywała wtedy formę po długiej kontuzji.

Świątek - Pawluczenkowa RELACJA NA ŻYWO WYNIK US Open 2024

Iga Świątek w poniedziałek rozpocznie już 119. tydzień panowania jako numer 1, ale bukmacherzy typując mistrzynię US Open nieco wyżej oceniają szanse Aryny Sabalenki, która dzień wcześniej zameldowała się pewnie w 4. rundzie. Podobnie uważają słynni John McEnroe i Mats Wilander, byli liderzy rankingu, obecnie eksperci Eurosportu. Ich zdaniem w grze Igi Świątek widać było ostatnio wyraźne słabości, które mogą okazać się kluczowe w walce o tytuł mistrzyni US Open. Między innymi wyraźnie zmęczenie. - Moje oczekiwania nie są tak wysokie w porównaniu z zeszłym rokiem, bo wiem, że to był naprawdę intensywny sezon, a po igrzyskach nie było łatwo. Dlatego czuję się najlepiej, kiedy skupiam się tylko na treningu i harówce na korcie, na ulepszaniu swojej gry, a nie na wynikach. Postaram się zachować to nastawienie i wszystko robić krok po kroku - powiedziała Iga Świątek.

Na żywo Iga Świątek - Anastazja Pawluczenkowa Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Anastazja Pawluczenkowa w 3. rundzie US Open. Początek spotkania o godzinie 1 w nocy soboty na niedzielę

