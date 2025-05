FC Barcelona – Inter: Pilne wieści w sprawie Roberta Lewandowskiego. „Potwierdzone”

Barcelona – Inter: Lewandowski zagra w rewanżu Ligi Mistrzów!

Bez niego FC Barcelona potrafiła strzelić Interowi trzy gole w pierwszym półfinale LM, ale we wtorek w Mediolanie znów będzie potrzebowała jego siły w ataku. Robert Lewandowski (37 l.) ma być do dyspozycji trenera Hansiego Flicka. "Lewy" od trzech tygodni leczył uraz uda. W dużych nerwach obserwował z trybun wygrany przez FCB finał Pucharu Króla i remis w pierwszym półfinale Champions League z Interem (3:3). Będący niemalże bezbłędny w piłkarskich prognozach Fabrizio Romano zapewnia, że Polak wróci do kadry Barcelony na rewanż z mistrzami Włoch.

– Lewandowski ma nadzieję, że będzie w kadrze Barcelony na wyjazdowy mecz z Interem. Decyzja zapadnie w ciągu najbliższych 24 godzin – podał włoski dziennikarz. Bardziej powściągliwy, jeszcze przed sobotnim meczem z Realem Valladolid, był Hansi Flick. – Może wrócić na spotkanie w Mediolanie. Jego postępy są dobre, lepsze niż się spodziewaliśmy, ale będziemy musieli poczekać. Jest bardzo profesjonalny, ciężko pracuje, żeby być w 100 proc. przygotowanym, i może wrócić na Inter – powiedział szkoleniowiec Barcelony.

Informację o powrocie Lewandowskiego do gry podał także dziennikarz Gianluca di Marzio. - Potwierdzono obecność Roberta Lewandowskiego w rewanżowym meczu z Interem. Polski napastnik ma za sobą kontuzję, która wykluczyła go z gry w pierwszym meczu – poinformował na swojej stronie internetowej.

Rewanżowy półfinał Ligi Mistrzów: Szczęsny też zagra

Lewandowski wrócił już do treningów z resztą drużyny. Przed jutrzejszym rewanżem z Interem odpoczywał nie tylko on. W sobotę z Realem Valladolid (2:1) zagrali dublerzy. Do bramki wrócił Marc-André ter Stegen, a mecz na ławce spędził Wojciech Szczęsny. We wtorek role się odwrócą i to Polak wskoczy między słupki...

