Szwedki dominowały od początku. Jestem sfrustrowana, zła. Bo naprawdę wychodząc na ten mecz, miałyśmy zupełnie inny plan i inną wizję. Niestety, życie nas zweryfikowało. Czasem trzeba się uczyć pokory w ten sposób. Na pewno się nie poddamy i będziemy grać do końca w ostatnim meczu z Danią. Chociaż dużo nas to teraz kosztuje, to tylko tak można się uczyć. Uważam, że mogłam jeszcze więcej zrobić przy tych golach. Jestem zła na siebie, wiadomo, że frustrujące jest to, że straciłyśmy podobne bramki. To coś, na czym musimy usiąść z dziewczynami i powiedzieć sobie szczerze, co możemy zrobić lepiej, żeby tego uniknąć – podsumowała Kinga Szemik.

Szwecja rozbiła Polskę na Euro 2025! Biało-czerwone żegnają się z turniejem [ZAPIS RELACJI]