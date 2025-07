Koniec Euro 2025 dla Polski. Sama walka to za mało, Szwedki rozbiły Biało-Czerwone

Czy Polska ma szanse na awans? Sytuacja w grupie C EURO 2025 kobiet po meczu ze Szwecją

Euro 2025 i tak przeszło do historii polskiej piłki. Kobieca reprezentacja Polski po raz pierwszy wzięła udział w mistrzostwach Europy, ale było to brutalne zderzenie z rzeczywistością. Już przed turniejem było wiadomo, że grupa z Niemkami, Szwedkami i Dunkami jest arcytrudna, a turniej rozgrywany w Szwajcarii potoczył się niestety dobrze znanym polskim kibicom szlakiem - zaczęło się od meczu otwarcia z Niemkami, po porażce 0:2 przyszedł czas na mecz o wszystko ze Szwedkami, a zwieńczeniem będzie mecz o honor z Dunkami (sobota, 12 lipca).

Szwecja rozbiła Polskę na Euro 2025! Biało-czerwone żegnają się z turniejem [ZAPIS RELACJI]

Euro 2025: Polki odpadły z turnieju po drugiej porażce

Historyczny, pierwszy mecz Polek w mistrzostwach Europy oglądało ok. 2 milionów widzów. Podopieczne Niny Patalon zaimponowały walką, ale w starciu z lepiej wyszkolonymi Niemkami poniosły w Sankt Gallen klęskę. Podobnie było cztery dni później w Lucernie, gdzie od pierwszej minuty to bardziej doświadczone i ograne na arenie międzynarodowej Szwedki przejęły inicjatywę.

Ich napór przyniósł skutek w 28. minucie, gdy Stina Blackstenius wyprowadziła Szwecję na prowadzenie. Polki właściwie nie były w stanie zagrozić rywalkom, które dopięły swego w drugiej połowie. Gole Kosovare Asllani (52. min) i Liny Hurtig (77. min) ustaliły wynik na 3:0, co wobec wcześniejszego zwycięstwa Niemek z Dunkami (2:1) zamknęło rywalizację w "polskiej grupie C". Z dwoma zwycięstwami Niemcy i Szwecja zapewniły już sobie awans, a Polska i Dania zmierzą się w ostatniej kolejce w meczu o honor. To spotkanie odbędzie się w sobotę (12 lipca) o godzinie 21:00 na stadionie w Lucernie.

QUIZ: Ile wiesz o reprezentacji Polski? Pytanie 1 z 15 Na ilu mistrzostwach świata zagrała reprezentacja Polski 5 13 8 9 Następne pytanie