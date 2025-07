Jan Urban przemówił w temacie reprezentacji! Wymowne słowa

To nowy selekcjoner?

Poszukiwania nowego selekcjonera reprezentacji Polski wkroczyły w decydującą fazę. Cezary Kulesza prowadzi konkretne rozmowy z kandydatami i ostatnio stwierdził nawet, że wie już, kto obejmie kadrę. Od początku po dymisji Michała Probierza mocnym kandydatem był Jan Urban, ale przez długi czas PZPN nie kontaktował się z nim w żaden sposób. Działacze rozmawiali z innymi trenerami, aż w końcu zwrócili się do byłego szkoleniowca m.in. Górnika Zabrze, Lecha Poznań i Legii Warszawa. Jako pierwszy o konkretach w tej sprawie poinformował Roman Kołtoń z "Prawdy Futbolu".

- Kulesza konkretnie rozmawia z Janem Urbanem. Cele, kontrakt, sztab! - przekazał uznany dziennikarz, a inne źródła potwierdziły te doniesienia. Wydaje się, że obecnie to właśnie Urban jest głównym kandydatem do objęcia reprezentacji, w związku z czym Interia postanowiła skontaktować się z nim w tej sprawie.

63-letni trener nie był jednak szczególnie wylewny. - Podobno jestem wśród kandydatów i tylko tyle mam do powiedzenia - powiedział tylko Urban zapytany przez Przemysława Langiera.

Taki unik nie dziwi, bo wody w usta nabrali także inni trenerzy wymieniani w kontekście reprezentacji. Z bliskiego otoczenia Urbana udało się jednak dowiedzieć, że rozmowy z prezesem Kuleszą trwają, a przeszkodą nie jest urlop szkoleniowca w Hiszpanii. Tyle ustalił Mateusz Skwierawski z WP SportoweFakty.

Kim jest Jan Urban?

Jan Urban był też bardzo dobrym piłkarzem. Seniorską karierę zaczynał w Zagłębiu Sosnowiec, skąd przeniósł się do Górnika Zabrze. To stamtąd trafił do Hiszpanii. W niej zasłynął jako piłkarz Osasuny, ale grał także w barwach Realu Valladolid czy CD Toledo.

Jako trener dwukrotnie doprowadził do mistrzostwa Polski Legię Warszawa w sezonach 2012/2013 i 2013/2014. Dwukrotnie zdobył z nią także Puchar Polski (2007/2008 i 2012/2013). Superpuchar Polski świętował zarówno z Legią (2008), jak i Lechem Poznań (2016). Ostatnio pracował w Górniku Zabrze, z którym rozstał się w kwietniu tego roku.

W reprezentacji Polski pracował już przez chwilę w 2008 roku jako asystent selekcjonera - był w kadrze przed mistrzostwami Europy 2008 u Leo Beenhakkera.