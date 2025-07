Przełomowe wieści w sprawie Jana Urbana! Cała prawda o negocjacjach z Kuleszą

Z życia przyszłego (?) selekcjonera: to był najsłynniejszy boiskowy wyczyn Jana Urbana. Tego nie dokonał nawet Lewandowski

Od początku poszukiwań nowego selekcjonera kandydatura Jana Urbana była naprawdę mocna. Brakowało jednak konkretów ze strony Cezarego Kuleszy, który skupił się na rozmowach z innymi kandydatami - mimo że sam jako pierwszy wymienił nazwisko byłego trenera m.in. Górnika Zabrze, Lecha Poznań i Legii Warszawa w gronie potencjalnych następców Michała Probierza. Jak informuje Mateusz Skwierawski z WP SportoweFakty, Urban czekał na kontakt ze strony PZPN najdłużej ze wszystkich kandydatów. W końcu się jednak doczekał, a medialna kandydatura stała się tą najpoważniejszą.

- Kulesza konkretnie rozmawia z Janem Urbanem. Cele, kontrakt, sztab! - jako pierwszy poinformował Roman Kołtoń z "Prawdy Futbolu". Te informacje potwierdziło kilka innych źródeł, w tym bliskie otoczenie Urbana, do którego dotarł dziennikarz WP SportoweFakty. Rozmowy z PZPN-em mają trwać od kilku dni i to zdalnie! Trener przebywa bowiem z rodziną na urlopie w Hiszpanii, z którą jest związany od lat.

Mimo trwających rozmów, Urban nie ma przekonania, że jest faworytem Kuleszy. Prezes PZPN ma wciąż pozostawać w kontakcie z innymi kandydatami, którzy już wcześniej wyrazili gotowość do objęcia kadry. Mowa m.in. o Jerzym Brzęczku i Adamie Nawałce. Byli selekcjonerzy nadal czekają na ostateczną odpowiedź z PZPN. Ta ma nadejść do 18 lipca, kiedy rozpoczyna się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Kulesza po uzyskaniu reelekcji zapowiedział, że chce zamknąć temat nowego selekcjonera właśnie do tego terminu.

Wszystko wskazuje na to, że w grze pozostali już tylko polscy trenerzy. Takie informacje przekazywali m.in. Mateusz Borek i Tomasz Włodarczyk.