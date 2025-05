Anna i Robert Lewandowscy złożyli córkom wzruszające życzenia urodzinowe

Robert Lewandowski to najlepszy polski piłkarz w historii i z pewnością jeden z najlepszych napastników na świecie. Fani chętnie śledzą nie tylko jego dokonania strzeleckie, ale też życie prywatne, w którym również całkiem dobrze mu się powodzi. Od niemal dwunastu lat pozostaje w związku małżeńskim z Anną Lewandowską (z domu Stachurska), z którą doczekał się dwójki dzieci. Lewandowscy to z pewnością najbardziej popularna sportowa para w Polsce, więc ich córki – Klara oraz Laura – od najmłodszych lat muszą mierzyć się z dużym zainteresowaniem mediów, jak i kibiców.

Przez lata Lewandowscy starali się zabezpieczyć prywatność swoich pociech, nie publikując ich wizerunku w mediach społecznościowych. Później to się zmieniło o twarze obu dziewczynek możemy zobaczyć już w postach czy to Roberta, czy Anny. Tym razem ponownie dziewczynki pojawiły się w ich wpisach na Instagramie, a powód ku temu był nie byle jaki, ponieważ 4 maja Klara skończyła 8 lat, natomiast dwa dni po niej swoje 5. urodziny obchodzić będzie Laura. Trudno się więc dziwić, że rodzice postanowili wyprawić dziewczynkom urodziny wspólnie.

W poście udostępnionym wspólnie przez Roberta i Annę Lewandowskich widzimy zdjęcie z przyjęcia urodzinowego Klary oraz Laury. Obie dziewczynki były przebrane – u młodszej Laury dominowała tematyka piracka, dziewczynka miała strój pirata i jej tort również przedstawiał takie motywy: mapę, kompas, skrzynię skarbów itp. Klara przebrała się natomiast za Księżniczkę Red z filmu „Następcy: Rebelia Red” (ang. Descendants: The Rise of Red).

Rodzice dziewczynek opatrzyli zdjęcie również specjalnym wpisem ze wzruszającymi życzeniami. – Maj to naprawdę wyjątkowy miesiąc dla naszej rodziny - to właśnie wtedy świętujemy urodziny naszych dwóch wspaniałych córek! Każda z nich wnosi do naszego życia własne światło i radość, a my nie moglibyśmy być bardziej dumni z tych mądrych i pięknych młodych dziewczyn, na które wyrastają. Życzymy im obojgu życia wypełnionego szczęściem, miłością i niezapomnianymi chwilami – napisali Anna i Robert Lewandowscy.