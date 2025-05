Kibice Lecha jak fani Legii. Wymowny transparent o Rafale Trzaskowskim. Zrobili to jako kolejni

To był nokaut: Lech ROZJECHAŁ Puszczę! Rekordowa wygrana Kolejorza [WIDEO]

Lech – Puszcza: Wielka wygrana „Kolejorza”. Czekali na to lata

Lech Poznań zgotował kibicom prawdziwy piłkarski spektakl, rozbijając Puszczę Niepołomice aż 8:1 i notując jedno z najbardziej efektownych zwycięstw w obecnym sezonie Ekstraklasy. Bohaterem tego jednostronnego widowiska został Ali Golizadeh, który już w pierwszej połowie zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty, popisując się przy tym nieprzeciętną techniką oraz boiskową inteligencją.

Irańczyk otworzył wynik meczu już w czwartej minucie przepięknym strzałem w okienko, a chwilę później dołożył kolejne trafienie po indywidualnej akcji. Szybko dołączył do niego Mikael Ishak, który zdobył swojego 20. gola w sezonie. Choć Puszcza zdołała odpowiedzieć pięknym uderzeniem Jani Atanasova i przez moment sprawiała wrażenie drużyny, która może wrócić do gry, Lech nie pozostawił złudzeń. Urodzinowy dublet Afonso Sousy jeszcze przed przerwą praktycznie rozstrzygnął losy meczu.

Rasiści zaatakowali żonę polskiego trenera. Pochodzi z Kenii. Obrażali też ich dziecko

Po zmianie stron dominacja „Kolejorza” trwała w najlepsze. Drugi raz na listę strzelców wpisał się Ishak, a swoje premierowe trafienie w Ekstraklasie zanotował młodzieżowiec Kornel Lisman. Strzelanie zakończył Dino Hotic precyzyjnym uderzeniem z dystansu.

Dla Puszczy była to najwyższa porażka w historii ich występów w najwyższej klasie rozgrywkowej. W dwóch ostatnich spotkaniach stracili łącznie 13 bramek, co może być poważnym sygnałem alarmowym przed finiszem sezonu. Lech natomiast pokazał moc ofensywną i dał wyraźny sygnał, że w końcówce rozgrywek zamierza walczyć do samego końca.

Kibice Lecha uderzyli w Rafała Trzaskowskiego. Zrobili to kolejni fani

Choć kibice rywalizujących ze sobą klubów często za sobą nie przepadają, to są sytuacje, w których łączą siły. Przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi kolejni fani klubów PKO BP Ekstraklasy wyrażają swój sprzeciw kandydaturze Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Po fanach m.in. Legii Warszawa czy Korony Kielce, swój transparent wywiesili fani Lecha Poznań. - 18.05/1.06 – cała Polska go przejrzała, nie głosuje na Rafała – napisali fani „Kolejorza” na wielkim bannerze.

Michał Probierz i jego 5 największych grzechów. Reprezentacja Polski | Futbologia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.