Porażka Śląska oznacza, że jego los – w postaci spadku – przypieczętowany może zostać jeszcze w ten weekend. Jakakolwiek zdobycz punktowa Zagłębia i Lechii oznaczać będzie nieuchronną degradację. W piątek cegiełkę do tego czarnego dla wrocławian scenariusza przyłożył również Podolski, asystując przy pierwszej bramce Górnika, autorstwa Erika Janży. Dograł Słoweńcowi piłkę po krótkim rozegraniu rzutu rożnego przez Matuša Kmeta.

Lukas Podolski z komplementami dla Erika Janży

- Trenowaliśmy to na zajęciach w czwartek, trzy-cztery różne kombinacje rozegrania tego rożnego -zdradzał Poldi, przywołując bramkową akcję. - Fajnie jest narysować coś na tablicy i fajnie to wygląda, jak się rysuje. Ale potem trzeba to zrealizować na boisku; popatrzeć jak zachowuje się przeciwnik. Zobaczyłem wolnego Erika, który też ma dobre uderzenie. Świetnie przyłożył i ładna bramka wpadła – zacierał ręce niespełna 40-letni napastnik.

Statystyki w meczu Górnik - Śląsk nie kłamią: goście bez atutów ofensywnych

Choć meczowe statystyki nie zawsze muszą zgadzać się z ostatecznym wynikiem, nie zawsze też oddają właściwie przebieg gry, te z Areny Zabrze nieźle kreślą obraz boiskowych wydarzeń. Siedem strzałów celnych gospodarzy, tylko jeden – gości. W rzutach rożnych przewaga Górnika jest jeszcze większa: 13-2. Nic dziwnego, że jedno z pytań do Lukasa Podolskiego dotyczyło właśnie postawy przeciwników, którzy – nie tylko zdaniem wrocławskiej legendy, Tadeusza Pawłowskiego – mieli z determinacją walczyć o zachowanie nadziei.

Lukas Podolski bez hamulców o postawie Śląska

- Nie do końca wiem, jak to powiedzieć… - Podolski przez chwilę zastanawiał się nad odpowiedzią. A potem już nie gryzł się w język. - Ja bym to zrobił inaczej, grał inaczej! - deklarował. - Nie miałem wrażenia, że ta drużyna gra o utrzymanie! - rąbnął prosto z mostu, dzieląc się swoimi refleksjami.

- Nie do końca rozumiałem sposób gry Śląska. Jak przegrywam 0:1, to podchodzę wysoko, rzucam długie piłki – to były zdania dotyczące taktyki wrocławian. Ale Podolski jednym zdaniem wyraził też swoje zdziwienie dotyczące braku stosownej determinacji. - Wiemy jak to powinno być, kiedy walczysz o utrzymanie: grasz na całego – dodawał.

Czterdziestolatek z gratulacjami dla młodszych kolegów

I za ową determinację na boisku chwalił… swoich kolegów. - Gratulacje dla chłopaków za podejście do ostatnich meczów. Dają z siebie wszystko, choć przecież my właściwie nie gramy o nic, a nie – jak Jagiellonia – o mistrzostwo, albo jak Śląsk – o utrzymanie – dorzucał Lukas Podolski, który w każdym spotkaniu, mimo „czterdziestki” na karku, daje młodszym kolegom przykład boiskowej waleczności.

