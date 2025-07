Kandydat Kuleszy już dłużej nie czekał. Nie obejmie reprezentacji Polski! Wszystko jasne

Reprezentacja Polski pozostaje bez selekcjonera od 12 czerwca, kiedy do dymisji podał się Michał Probierz. W PZPN od razu ruszyły poszukiwania jego następcy, ale wbrew pierwotnym zapowiedziom, nie udało się sfinalizować rozmów do końca czerwca. Ostatniego dnia miesiąca Cezary Kulesza - zgodnie z przewidywaniami, jako jedyny kandydat - uzyskał reelekcję na stanowisko prezesa, które będzie piastował do 2029 roku. To na nim spoczywa odpowiedzialność za wybór nowego selekcjonera, ale lista kandydatów robi się coraz krótsza.

Cezary Kulesza podał termin wyboru selekcjonera. Wskazał piekielnie ważny powód

Kandydat Kuleszy, Kosta Runjaić, nie zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski

Tuż przed wyborami w PZPN głośno zrobiło się o kandydaturze Kosty Runjaicia. Były trener m.in. Pogoni Szczecin i Legii Warszawa został niejako naznaczony przez samego Kuleszę podczas rozmowy z portalem gol24.pl.

- Mogę powiedzieć, że obok Bjelicy rozpatrujemy jeszcze Kostę Runjaicia… W moim odczuciu trener Runjaić mówi po polsku, tylko publicznie nie chce tego robić, bo nie czuje się tak pewnie, jakby chciał. A wiem, co mówię… W każdym razie nie zakładałbym w tym przypadku problemów z komunikacją w języku polskim. Nie wiem tylko, jakiego odszkodowania życzyłby sobie jego włoski pracodawca - mówił wtedy prezes PZPN, ale już dzień po wyborach jego pomysł ostatecznie upadł.

Wyszły na jaw informacje w sprawie nowego trenera reprezentacji Polski. "Cezary Kulesza zabawił się z nami"

Wraz z początkiem lipca Runjaić podpisał bowiem nowy kontrakt z włoskim Udinese, który obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. To zamyka dyskusję o jego ewentualnym zatrudnieniu, podobnie jak było w przypadku Macieja Skorży, który wybrał dalszą pracę w japońskiej drużynie Urawa Red Diamonds.

Tym samym na giełdzie nazwisk pozostają przede wszystkim: Nenad Bjelica, Jerzy Brzęczek, Jacek Magiera, Adam Nawałka i Jan Urban. Wybór innego trenera byłby sporym zaskoczeniem, ale Kulesza po reelekcji zapowiedział, że daje sobie czas do rozpoczęcia sezonu PKO BP Ekstraklasy. Pierwsza kolejka rozgrywek 2025/26 rozpocznie się 18 lipca.