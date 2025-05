Spis treści

Siemieniec: To bardzo ważne zwycięstwo dla Jagiellonii

Jagiellonia przegrywała po golu Iviego Lopeza, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Afimico Pululu, który pewnie wykorzystał rzut karny.

- To bardzo ważne dla nas zwycięstwo - wyznał trener Adrian Siemieniec podczas konferencji prasowej. - Ostatni okres nie był dla nas łatwy, z różnych względów. Jednak finalnie wiara w uczciwą pracę na boisku, zachowanie ważnych dla nas wartości, jak determinacja, poświęcenie i zaangażowanie, opłaciły się. Kluczowe było dla mnie - a to także powiedziałem zespołowi - że na boisku widziałem nie 11 graczy, a drużynę. Dlatego wygraliśmy. Nie ma co ukrywać, że okoliczności tego spotkania były dla nas bardzo dobre. Wiadomo, jakie wcześniej były okoliczności naszych spotkań. Tak po prostu jestw piłce. Trzeba wierzyć, że w końcu los odda.

Lukas Podolski uderzył pięścią w stół! Piłkarz nie mógł już dłużej tego znosić, postawił sprawę jasno

Raków jest badzo groźny i ma tyle jakości

Kluczowe dla przebiegu spotkania było zdarzenie z początku drugiej połowy, gdy Fran Tudor został ukarany czerwoną kartką. W końcówce Jagiellonia zapewniła sobie wygraną. Pululu zdobył drugą bramkę z rzutu karnego.

- Gdy graliśmy w przewadze, to wiedzieliśmy, że Raków jest bardzo groźny i ma tyle jakości, że cały czas trzeba było być czujnym, żeby tego wyniku przypilnować - opowiadał Siemieniec. - Jeszcze raz bardzo dziękuję drużynie za mecz i zwycięstwo. Mam nadzieję, że natchnie nas i da nam wiarę na dwa ostatnie mecze. Chcemy w jak najlepszy sposób zakończyć ten sezon. Już i tak bardzo udany dla Jagiellonii.

Goncalo Feio o powtarzalności Lecha. Co z kontraktem trenera Legii?

Piłkarze Jagiellonii ostatnio dostali zadyszki, bo nie mogli nie wygrać trzech meczów z rzędu. Jednak to już za nimi, bo przerwali tę serię. Pokonali 2:1 na wyjeździe Raków w hicie 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Trener Adrian Siemieniec mówił po zawodach o jakość lidera. Czy po tym triumfie Jagiellonia pójdzie za ciosem?

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Jagiellonia Białystok Lech Poznań Raków Częstochowa Trudno przewidzieć