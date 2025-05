Lukas Podolski jest jednym z liderów zespołu Górnika Zabrze. Były reprezentant Niemiec przez wiele lat budował swoją karierę broniąc barw tak znakomitych zespołów, jak m.in. Arsenal, Bayern, czy Inter. 39-latek od dawna mówił, że dołączy do klubu z Zabrza i tak się stało w 2021 roku. Od tamtej pory "Poldi" robi wszystko, aby wprowadzić "Trójkolorowych" na salony. Piłkarz wykorzystuje do tego swoje kontakty, a co więcej robi wszystko w sprawie zakupu ekipy z Zabrza.

- Jestem gotów być albo jednym z udziałowców, albo samodzielnie kupić klub. I chciałbym, żeby stało się to jak najszybciej! - zaznaczył "Poldi", po czym dodał.

- Trzeba ostatecznie oddzielić klub od polityki, by już nigdy nie było tutaj takich ludzi, jak wtedy, gdy pojawiłem się w Górniku – Podolski krzywił się na wspomnienie wielu sytuacji z przeszłości.

Rozgoryczony Podolski powiedział o tym wprost! "Ten, kto to pisze, to kłamie"

Kontrakt Podolskiego w Górniku Zabrze obowiązuje do końca czerwca 2025 roku i nadal nie znana jest jeszcze przyszłość byłego reprezentanta Niemiec. 39-latek w rozmowie z portalem "sportowy21.pl" grzmiał w temacie zakończenia kariery. Nie mógł tego tak pozostawić.

- To już idzie w świat, bo firma, z którą negocjujemy koszulki dla klubu, napisała do mnie, że chce mi zrobić koszulki na pożegnalny mecz. Nie wiedziałem, o co chodzi, jakaś zupełna bzdura. Nie ma takiego meczu - powiedział jasno Podolski.

- Ten, kto to pisze, to kłamie i powinien pamiętać, że ja mam prawników - zwracając się bezpośrednio do osób, które piszą w taki sposób.

10 maja, Podolski otworzył pierwszy punkt z kebabem w Zabrzu, gdzie wcześniej wszystkie jego lokale były tylko w Niemczech.