Augustyniak: Lech o coś walczy, a Legia...

W poprzedniej kolejce Legia przegrała u siebie z Lechem (0:1), który dzięki temu został liderem ligi. Stołeczny zespół po raz kolejny zawiódł w rywalizacji z ligowym potentatem.

- Tak się ułożył sezon, że z czołówką nie zdobywaliśmy punktów - powiedział Augustyniak. - To jest przykre, że Lech o coś walczy, o mistrzostwo Polski, a my nie mamy na to matematycznych szans - wyznał.

Legia uratowała sezon zdobyciem Pucharu Polski

W przekroju rozgrywek Legia broni się tym, że dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji i sięgnęła po Puchar Polski.

- Dobrze, że sezon uratowaliśmy zdobyciem pucharu - przyznał Augustyniak. - Ale w lidze nie to zakładaliśmy sobie i nie o to walczyliśmy. To jest przykre. Trzeba się uderzyć w pierś i dokończyć sezon z jak najlepszym dorobkiem punktowym - zaznaczył.

Trener Feio mówi, żeby grać do końca

Augustyniak zostaje w Legii. Jego umowa przedłużyła się automatycznie po tym, jak wypełnił limit minut. Jednak wciąż nie wiadomo, czy w nowym sezonie zespół będzie prowadził trener Goncalo Feio. Jak piłkarze reagują na zamieszanie ze szkoleniowcem?

- Odpowiada za to dyrektor sportowy i cały zarząd - skomentował kapitan Legii. - To nie jest w naszych kompetencjach. Trener mówi, że walczymy do końca. Cały czas robimy swoje. Niezależnie od jego przyszłości, gramy o zwycięstwo w każdym meczu. To nie my będziemy decydować o tym, czy trener zostanie.

Legia celuje w trzy wygrane

Przed Legią jeszcze trzy mecze w lidze. W tym momencie warszawski zespół nie ma już szans na to, żeby zakończyć rozgrywki na podium.

- Chcemy dobrze zakończyć sezon. Najlepiej trzema zwycięstwami. To jest nasz cel - zadeklarował Augustyniak.

