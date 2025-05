Rafał Augustyniak o sezonie Legii. "To jest przykre, trzeba się uderzyć w pierś"

Prezydent Zabrza odwołana, co z prywatyzacją Górnika? Lukas Podolski dał mocny głos

Spis treści

Gholizadeh: Mam nadzieję, że zdobędziemy tytuł

Kluczowa sytuacja miała miejsce w ostatnim kwadransie. Reprezentant Iranu „zakręcił” Luquinhasem, a a następnie technicznym strzałem z pola karnego pokonał Vladana Kovacevicia. Bramkarz Legii nawet nie zareagował w tej sytuacji.

- Takie gole zawsze dają mi sporą przyjemność - wyznał Gholizadeh, cytowany przez klubowe media Lecha. - Zapewnił nam bardzo istotne trzy punkty. Mam nadzieję, że zdobędziemy mistrzostwo Polski - dodał lider poznańskiej drużyny.

Feio: Zdecydował jeden detal i moment geniuszu

Szkoleniowiec Legii Goncalo Feio docenił klasę gwiazdy Lecha. Podkreślił wysokie umiejętności Gholizadeha.

- Zdecydował jeden detal i moment geniuszu - ocenił Portugalczyk. - Trzeba umieć docenić to, co zrobił Gholizadeh. - Wiedzieliśmy, że ma takie umiejętności. Powinniśmy lepiej „zamykać” mu tę lewą nogę, tak jak robiliśmy to w innych sytuacjach – tłumaczył trener Legii.

Augustyniak: Trener uczulał nas na to

To był ósmy gol Gholizadeha w tym sezonie w lidze. Wydaje się, że będzie dla niego najważniejszym w karierze. W każdym razie mocno przybliżył Lecha do wywalczenia tytułu.

- Można powiedzieć, że to deja vu, bo w Poznaniu z nami strzelił identycznego gola - tak Rafał Augustyniak opisywał gola Irańczyka. - Trener uczulał nas na to, że Ali będzie „ścinał” do środka i szukał tego strzału z lewej nogi. I tak zrobił, strzelił. Nie zasłużyliśmy na porażkę – stwierdził pomocnik Legii.

Frederiksen: Musimy być pokorni i skoncentrowani

Lech jest w komfortowej sytuacji przed finiszem ligi. Jednak trener Niels Frederiksen ostrzega podopiecznych.

- Najtrudniejsza część sezonu dopiero przed nami - wypalił Duńczyk. - Nie ma żadnego rozstrzygnięcia. Musimy być pokorni i skoncentrowani - podkreślił szkoleniowiec lidera.

Plan gier Lecha:

33. kolejka: GKS (wyjazd)

34. kolejka: Piast (dom)

Plan gier Rakowa:

33. kolejka: Korona (wyjazd)

34. kolejka: Widzew (dom)

- Takie gole zawsze dają mi sporą przyjemność. Zapewnił nam bardzo istotne trzy punkty. Mam nadzieję, że zdobędziemy mistrzostwo Polski - wyznał Ali Gholizadeh, cytowany przez klubowe media Lecha.

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Jagiellonia Białystok Lech Poznań Raków Częstochowa Trudno przewidzieć

Wojciech Strzałkowski i jego Jagiellonia. Jakie ma plany i marzenia? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.