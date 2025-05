Ivi Lopez ruszy z Rakowem w pościg za Lechem? "To oni będą pod prądem"

Frederiksen: Zrobimy wszystko, żeby wygrać

Bohaterem meczu w Warszawie był Ali Gholizadeh, który efektownym strzałem zapewnił zwycięstwo nad Legią. To może być najważniejsza bramka w karierze reprezentanta Iranu. Czy będzie to trafienie na wagę mistrzostwa?

- W futbolu niczego nie można zagwarantować - powiedział trener Niels Frederiksen, cytowany przez PAP. - Jestem przekonany, że moi piłkarze zostawią całe zdrowie na boisku. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wygrać. Presja jest tu zawsze. Myślę, że damy radę, a wręcz musimy sobie z nią poradzić.

GKS ma pomysł na grę

W niedzielę przed Lechem wyjazdowy mecz z GKS Katowice. Jak Kolejorz wypadnie w starciu ze śląskim beniaminkiem?

- Atutem GKS-u jest gra z piłką - tłumaczył Frederiksen. - Potrafią umiejętnie budować akcje. Mją zawsze wiele rozwiązań, pomysłów na grę. Dobrze radzą sobie też z wysokim pressingiem.

Piłkarze Lecha są głodni gry

Szkoleniowiec jest spokojny o zespół. Uważa, że do dyspozycji ma wielu zawodników, którzy palą się do gry. Czy przełoży się to w Katowicach na dobry wynik?

- Dysponuję mniej więcej takim samym składem, jak w poprzednich meczach - przypomniał Frederiksen. - Mamy w kadrze wciąż wielu dobrych piłkarzy, którzy są gotowi do gry. Niektórzy z nich nie mają zbyt wielu minut, jak choćby Dino Hotić. Jednak są za to bardzo głodni gry.

W poprzedniej kolejce Lech pokonał Legię i zepchnął Raków z pozycji lidera. Możliwe to było także dzięki potknięciu Medalików, którzy przegrali u siebie z Jagiellonią. Czy Kolejorz wytrzyma presję i sięgnie po mistrzostwo Polski? Trener Niels Frederiksen zapewnia, że jego podopieczni poradzą sobie.

