Koulouris śrubuje strzelecki rekord

Koulouris od dwóch lat występuje w Polsce. Ten sezon jest zdecydowanie najlepszy w jego wykonaniu, bo śrubuje strzelecki rekord. Zdobył już 25 goli, co jest najlepszym wynikiem od lat w polskiej lidze. Grek popisuje się hat-trickami, a w meczu z Puszczą przeszedł samego siebie, bo zdobył cztery bramki. W kwietniu przypadł mu tytuł „Piłkarz miesiąca”. Został także nominowany do nagrody "Napastnik sezonu".

Był królem strzelców ligi greckiej

Kulu jest na czele klasyfikacji najlepszych snajperów. Wydaje się, że to właśnie on na koniec sezonu sięgnie po to cenne trofeum. W każdym razie poznał już smak zwycięstwa w tym wyścigu, bo przed sześcioma laty był najlepszym strzelcem ligi greckiej.

Wspiera go piękna żona Kallia

W tym roku napastnik Pogoni chciał zdobyć Puchar Polski, ale jednak to mu się nie udało. Została mu tylko satysfakcja, że w drugim finale z rzędu strzelił gola. Na trybunach Stadionu Narodowego wspierała go żona Kallia. Pobrali się przed rokiem, a niedawno w mediach społecznościowych poinformowali, że spodziewają się potomka.

Zabronił żonie przyjść na Stadion Narodowy

Właśnie finał Pucharu Polski był kwestią sporą w rodzinie lidera Pogoni. Koulouris chciał oszczędzić żonie stresów. Zaproponował, aby została w domu i nie przyjeżdżała do Warszawy. Jednak nic nie wskórał.

- Powiedziałem jej, żeby nie przychodziła na stadion. Ale jest szalona i postanowiła, że będzie - wyznał wtedy Koulouris, który jest zdeterminowany, aby dla niej zdobyć koronę króla strzelców i zakwalifikować się z Pogonią do europejskich pucharów.

