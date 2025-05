Spis treści

Tudor słusznie ukarany czerwoną kartką?

Fran Tudor pierwszą żółtą kartkę otrzymał w pierwszej połowie, gdy sfaulował Oskara Pietuszewskiego. Obiecujący pomocnik w wyniku faulu musiał opuścić boisko. Chorwat w przerwie przepraszał za to zagranie przed kamerami Canal+ Sport. Jednak to nie był koniec kar dla pomocnika Rakowa. Na początku drugiej połowy sfaulował Kristoffera Hansena. Sędzia Raczkowski zareagował błyskawicznie i z miejsca pokazał mu żołtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną. W tym momencie był remis 1:1. To była 56. minuta. Raków musiał radzić sobie w osłabieniu i w końcowce stracił drugą bramkę. Ponownie do jedenastki podszedł Afimico Pululu i zapewnił zwycięstwo Jagiellonii.

Raków nie miał pretensji o rzuty karne

Po spotkaniu sztab szkoleniowy nie miał pretensji do sędziego za podyktowanie rzutów karnych. Najwięcej kontrowersji wzbudziło upomnienie dla Tudora.

- Oglądaliśmy od razu te sytuacje – przyznał Węska. – Karne zasłużone. Sędzia się z nich wybroni. Nie ma co szukać podtekstów. Jedyną kontrowersją z naszej strony jest druga żółta kartka dla Tudora. Dużo zmieniła w obrazie drugiej połowy i meczu – dodał.

Lyczmański: Wystrzelił arbiter z tym napomnieniem

Do sytuacji z kartką dla Tudora odniósł się także Adam Lyczmański w pogramie Liga+ Extra.

- Niestety, tutaj muszę powiedzieć, że jest to błąd - powiedział Adam Lyczmański w Canal+ Sport. - VAR nie mógł interweniować. Żółta kartka pokazana bardzo szybko. Nawet nie było czasu na analizę. Wystrzelił arbiter z tym napomnieniem. W mojej ocenie jest to błąd. Zwykły rzut wolny, nie żółta kartka, nie druga żółta kartka. Niestety, przez dłuższy czas Raków musiał sobie radzić w dziesiątkę.

