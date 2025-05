Spis treści

Piechna: Raków będzie pod prądem

Piłkarze Rakowa ostatnią porażką mocno utrudnili sobie życie w kontekście walki o mistrzostwo. W tym momencie to oni muszą patrzeć na to, co zrobi Lech.

- Wydaje mi się, że w tej kolejce trudniejsze zadanie będzie przed Rakowem - mówi Piechna. - Zagrają z Koroną, która w tym roku bardzo dobrze się prezentuje. Stała się wymagającym zespołem, gra bez kompleksów. To Raków będzie pod prądem. Będzie musiał się mocno sprężyć w Kielcach, żeby sięgnąć po wygraną i przedłużyć nadzieje na zdobycie tytułu - dodaje.

Raków jest pod ścianą

Były król strzelców jest przekonany, że trener Marek Papszun tak zmotywuje podopiecznych, że ci zrobią wszystko, żeby zgarnąć pełną pulę.

- Ostatnio mówiłem, że Papszun to szkoleniowiec z charyzmą - przypomina. - Na pewno nie odpuści i będzie walczył z drużyną do końca. Będzie presja na jego piłkarzach, bo Raków jest pod ścianą. Wcześniej to Lech gonił, ale teraz role się odwróciły. To częstochowianie muszą szybko się podnieść i wierzyć w to, że może się udać, że ta walka jeszcze nie przegrana. Na pewno w Kielcach będą ciosy. Kto wyprowadzi je szybciej, ten zwycięży - barwnie opisuje.

Ivi Lopez z Tudorem załatwią Koronę?

Piechna uważa, że wiele będzie zależało od postawy liderów Raków, od tego jak oni zareagują na to, że ucieka im mistrzostwo.

- Wyróżnia się Ivi Lopez, który pokazuje, że bardzo mu zależy - zaznacza były ligowiec. - To jest wszechstronny piłkarz, bo może grać na kilku pozycjach. Hiszpan ma duże umiejętności. Widać dużą jakość w jego poczynaniach. Podobnie jest z Franem Tudorem i mojej oceny nie zmienia sytuacja z ostatniego meczu, gdy dostał czerwoną kartkę. Chorwat, tak jak Ivi, napędza Raków, motywuje kolegów. To kawał zawodnika. Do tego jest Gustav Berggren, który „przetnie” w środku akcję rywali. No, i Jonatan Braut Brunes, ale musi być skuteczny. Tego zabrakło mu w meczu z Jagiellonią - wylicza.

Lech już nie wypuści mistrzostwa

Raków musi uporać się z Koroną i czekać na to, jak w Katowicach wypadnie Lech.

- Mam nadzieję, że Lech po wygranej z Legią poczuł krew - opowiada. - Liczyłem na to, że będzie to punkt zwrotny w walce o tytuł. Można powiedzieć, że Kolejorz dopadł Raków za pięć dwunasta. Oczywiście lider też musi się nastawić na ciężką przeprawę z GKS, który jest nieobliczalnym zespołem. Jednak w mojej ocenie już nie wypuści mistrzostwa z rąk, choć w piłce wszystko jest możliwe - prognozuje Piechna.

