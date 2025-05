Spis treści

Wojtkowiak: Lech powinien być zdeterminowany

W poprzedniej kolejce Lech zremisował na wyjeździe z GKS Katowice. To było kluczowe w kontekście walki o mistrzostwo, bo Kolejorz utrzymał punkt przewagi nad rywalem z Częstochowy. Lider w ostatnim meczu z Piastem musi wygrać i wtedy będzie cieszył się z wygrania ligi.

- Z tyłu głowy czuje się tę ogromną presję - powiedział Grzegorz Wojtkowiak, cytowany przez PAP. - Lech powinien być mocno zdeterminowany od początku spotkania. Powinien narzucić swój styl gry. Cała otoczka i 40-tysięczna widownia sprawi, że piłkarze Lecha będą się nakręcać z minuty na minutę.

Lech musi skupić się na detalach

Wojtkowiak doskonale zna walkę o mistrzostwo, bo sięgnął po nie z Lechem w 2010 roku. Uważa, że poznański zespół jest w komfortowej sytuacji w obliczu meczu Piastem.

- Lech doprowadził do sytuacji, w której chciał się znaleźć - tłumaczył Wojtkowiak, cytowany przez PAP. - To w jego rękach jest finalny sukces. Nie ma złotego środka na przygotowanie się do takiego meczu, na odcięcie się od świata zewnętrznego. Najważniejsze to skoncentrowanie się na detalach, które mogą zadecydować o wyniku meczu i znalezienie słabych stron przeciwnika. To spotkanie trzeba rozegrać na własnych zasadach.

Piast zepsuje święto w Poznaniu?

Były obrońca zwraca uwagę na to, że Piast zrob wszystko, aby postawić się gospodarzom. Czy Lech poradzi sobie w starciu ze śląskim zespołem i po końcowym gwizdku będzie cieszył się z kibicami z mistrzostwa Polski?

- Przyjeżdżając na stadion w Poznaniu, czy grając przeciwko wyżej notowanej drużynie, która ma aspiracje zdobyć mistrzostwo, rywal będzie starać się zrobić wszystko, żeby to święto popsuć. Grając bez presji z rywalem, który musi, można mu te plany pokrzyżować. Spokój mentalny będzie dużym atutem rywali Lecha i Rakowa - wyznał Wojtkowiak, cytowany przez PAP.

