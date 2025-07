Adam Nawałka już przygotował sobie... skład? Zaskakujące doniesienia!

Co z Lewandowskim w kadrze? Jest głos z PZPN!

Euro 2025 kobiet: wiadomo, ile osób obejrzało mecz Polska - Niemcy! Co mówi ten wynik?

Kto zastąpi Probierza?

Po czerwcowej porażce 1:2 z Finlandią w Helsinkach, w kadrze doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Z posady zrezygnował Michał Probierz, który już kilka dni wcześniej wszedł w konflikt z Robertem Lewandowskim. Szkoleniowiec zdążył odebrać napastnikowi Barcelony opaskę kapitańską i przyznać ją Piotrowi Zielińskiemu, natomiast "Lewy" w odpowiedzi poinformował, że nie zamierza już występować z orzełkiem na piersi dopóki nie zmieni się trener.

Teraz przed Cezarym Kuleszą, który został wybrany na drugą kadencję prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, trudne zadanie. Musi zatrudnić selekcjonera, który będzie w stanie w maksymalny sposób wykorzystać potencjał zespołu i sprawić, że uda się wyrwać awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

Nawałka ma już składy

Pośród wielu nazwisk potencjalnych selekcjonerów pojawia się także to Adama Nawałki, który prowadził kadrę w latach 2013-2018. Sam szkoleniowiec miałby być gotowy do przejęcia zespołu jeśli tylko wpłynęłaby do niego taka oferta.

Jeszcze więcej światła na tę kwestię rzuca Mateusz Skwierawski, który zachowuje kontakt ze szkoleniowcem. Jak informuje, Nawałka ma mieć już nawet... rozpisane składy na wrześniowe mecze. Zarówno ten wyjazdowy z Holandią, jak i domowy z Finlandią, który urasta do miana kluczowego całych eliminacji.

– Miałem okazję rozmawiać z Adamem Nawałką. Trener ma już dwa składy – na mecz z Holandią w Rotterdamie i domowy z Finlandią. On jest gotowy na tu i teraz, żeby dograć eliminacje mistrzostw świata - powiedział Skwierawski w programie "Pogadajmy o piłce" na antenie "Meczyków".

Sam Kuelsza w ostatnich dniach dał do zrozumienia, że ostatecznego wyboru selekcjonera będzie chciał dokonać przed startem nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Te rozgrywki ruszają w piątek, 18 lipca.