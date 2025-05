Spis treści

Koszmarna kontuzja w dniu urodzin

Ten dzień powinien być dla niego wyjatkowy, a zakończył się tragicznie. 3 maja Kacper Kaczorowski miał urodziny. Skończył 25 lat. Co takiego się wydarzyło? Po brutalnym faulu doznał kontuzji. I to kilku.

- Niestety, w dniu moich 25 urodzin wydarzyło się coś, co wywróciło moje życie do góry nogami - napisał Kacper Kaczorowski na portalu zrzutka.pl. - Po brutalnym faulu musiałem zejść z boiska i trafiłem do szpitala. Od razu wiedziałem, że to coś poważnego – pierwszy raz nie byłem w stanie kontynuować gry. Wstępna diagnoza mówiła o zerwanych więzadłach pobocznych, ale dalsze badania potwierdziły znacznie poważniejsze uszkodzenia: zerwane więzadło krzyżowe przednie (ACL) oraz zerwany kompleks tylno-boczny (PLC).

Koniec sezonu, koniec umowy ze Skrą

Pomocnik Skry na portalu zrzutka.pl rozpoczął zbiórkę pieniędzy, które potrzebne będą na jego leczenie. Znalazł się w trudnym położeniu, bo z końcem sezonu wygasa jego umowa z klubem z Częstochowy.

- Ze względu na ilość i oraz wielkość urazów konieczne są aż dwie operacje, abym mógł zacząć docelową rehabilitację, która da mi szansę wrócić na boisko - tłumaczył Kaczorowski powody dla których wystosował prośbę o wsparcie finansowe. - Pierwszą operację – zszycie PLC i usunięcie uszkodzonej chrząstki – mam już za sobą. Teraz czekają mnie 3 miesiące rehabilitacji, po której przejdę rekonstrukcję ACL. Lekarze szacują, że mój powrót na boisko potrwa nawet rok.

Kaczorowski zbiera 30 tys. zł

W tym momencie kluczowe jest zebranie 30 tys. zł. Do tej pory udało się zebrać ponad połowę tej kwoty. Piłkarz walczy o powrót do zdrowia. Będzie pauzował przez rok.

- Koszt samych operacji to ok. 30 000 zł - wyjawił Kaczorowski. - Do tego dochodzą jeszcze wydatki na długą rehabilitację, bez której nie mam szans na powrót do pełnej sprawności. Dodatkowym ciosem jest fakt, że z końcem czerwca wygasa moja umowa z klubem – w trakcie leczenia zostanę więc bez drużyny. Dlatego zwracam się do Was z prośbą o pomoc – każda złotówka ma dla mnie znaczenie.

Pod tym linkiem na portalu zrzutka.pl odbywa się zbiórka pieniędzy dla Kacpra Kaczorowskiego.

