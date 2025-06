Mariusz Misiura mówi o dociskaniu. Wisła Płock wygra finał baraży i wejdzie do Ekstraklasy?

Co się wydarzy w Płocku?

Wisła Płock wraca do Ekstraklasy! Wielka wygrana z Miedzią w urodziny trenera Misiury

Mariusz Misiura o sukcesie Wisły Płock. Co za słowa trenera Nafciarzy?

Wisła Kraków znów poza Ekstraklasą. Co dalej z Angelem Rodado? Nowe informacje

Spis treści

Szpilewski: kim jest faworyt na trenera Legii?

Władze Legii Warszawa są pod presją czasu. Przygotowania do nowego sezonu ruszają już w połowie czerwca, a zaledwie kilka tygodni później, w lipcu, Wojskowych czeka walka w eliminacjach Ligi Europy. Na giełdzie nazwisk pojawiało się kilku kandydatów, jednak według najnowszych doniesień medialnych, faworytem do objęcia posady przy Łazienkowskiej jest Aleksiej Szpilewski. To 37-letni białoruski szkoleniowiec, który pierwsze trenerskie kroki stawiał w Niemczech, pracując z młodzieżowymi zespołami takich klubów jak RB Lipsk czy VfB Stuttgart.

Maxi Oyedele w końcu zdziała w kadrze wiele? Gwiazdor Legii z drugim podejściem

Sukcesy na Cyprze i w Kazachstanie

Pierwszym poważnym wyzwaniem była praca w Dynamie Brześć, jednak prawdziwe laury zbierał później. W Kazachstanie, prowadząc Kajrat Ałmaty, sięgnął po mistrzostwo kraju oraz Superpuchar. Ostatnie trzy lata Białorusin spędził na Cyprze, gdzie z Arisem Limassol również świętował znaczące sukcesy – zdobył mistrzostwo oraz puchar kraju. Co prawda, ubiegły sezon jego drużyna zakończyła na drugiej pozycji w lidze. Doświadczenie zdobyte w różnych ligach i kulturach piłkarskich może być jego atutem.

Legia poznała rywali w Lidze Europy. To on będzie jej trenerem?

Bobicia zna ze Stuttgartu

Nie bez znaczenia w kontekście kandydatury Szpilewskiego może być osoba Frediego Bobicia, który niedawno rozpoczął pracę w Legii Warszawa. To właśnie w VfB Stuttgart, gdzie Szpilewski pracował z młodzieżą, ich drogi zawodowe przecięły się. Czy znajomość z Bobiciem może być kluczowym czynnikiem przemawiającym za zatrudnieniem Białorusina?

To tam Ivi Lopez zabrał ukochaną! Co za podróż gwiazdy Rakowa!

Szpilewski odzyska dla Legii mistrzostwo?

Aleksiej Szpilewski, jeśli to on obejmie stery, będzie musiał szybko zintegrować się z zespołem, dokonać niezbędnych wzmocnień i przygotować drużynę do intensywnej walki na trzech frontach. Czy jego doświadczenie i filozofia futbolu okażą się receptą na powrót Legii na szczyt Ekstraklasy?

Adam Buksa nawet tego nie ukrywa, wielki zawód kadrowicza. Reprezentant Polski zmieni klub?

W ubiegłym tygodniu Legia ogłosiła, że z klubu odchodzi trener Goncalo Feio (35 l.), z którym nie przedłużono umowy. Wciąż trwają poszukiwania nowego szkoleniowca. Kto będzie prowadził warszawski klub w nowym sezonie? Według medialnych doniesień faworytem jest Aleksiej Szpilewski (37 l.).

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Aleksiej Szpilewski to dobry kandydat na trenera Legii Warszawa? Tak, bez dwóch zdań! Nie, bez przesady Nie interesuje mnie to