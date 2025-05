Spis treści

Ivi Lopez lubi podróże

Hiszpan wiele razy mówił nam o tym, że bardzo lubi podróże. W trakcie ligowych zmagań w wolnych chwilach zwiedza Polskę. Najczęściej można go spotkać w Krakowie czy Katowicach. Lider Rakowa lubi też egzotyczne wyprawy. Z Sheylą wypoczywali m.in. w Dubaju czy na Malediwach. Tym razem zdecydowali się na Meksyk. Wcześniej spędzili kilka dnia w Miami.

- Odkrywanie nowych miejsc sprawia nam dużo radości - zdradziła nam kiedyś Sheyla. - Bardzo spodobała nam się Warszawa. Jak zobaczysz to miasto po raz pierwszy, to nie możesz go nie polubić. Może dlatego, że przypomina nam Madryt. Mam wrażenie, że szybko potrafiłabym się odnaleźć w stolicy Polski - tłumaczyła.

Podoba im się Warszawa

W tym sezonie Ivi Lopez strzelił osiem goli w lidze. To właśnie dla ukochanej po każdym trafieniu pokazuje serduszka.

- Kiedyś Ivan zastanawiał się, czy pokazać po golu całusa czy może serduszko - opowiadała nam przed laty Sheyla. - Wybrał to drugie. Pierwsze serduszko pokazał, gdy grał w Ponferradina. Było to podczas ostatniego meczu w lidze. Tak zostało do tej pory. Jestem mu wdzięczna za te dedykację oraz za to, że radością z bramek dzieli się ze mną - wyjawiła Hiszpanka.

Słodko-gorzki finisz sezonu dla asa Rakowa

Finisz sezonu miał dla Iviego Lopeza słodko-gorzki smaki. Raków przegrał na finiszu walkę z Lechem o mistrzostwo Polski. Ekipa Medalików marzyła o powtórzenie sukcesu sprzed dwóch lat, gdy sięgnęła po złoto. Jednak tym razem częstochowianie musieli zadowolić się srebrnym medalem. Hiszpan nie dokończył spotkania z Widzewem. Już po pierwszej połowie doznał kontuzji i musiał opuścić boisko. Pobyt w Meksyku i dużo słońca dobrze mu zrobią.

Ivi Lopez jest legendą Rakowa

Ivi Lopez w Rakowie występuje od pięciu lat. Był mistrzem, trzy razy wicemistrzem, dwa razy zdobył Puchar Polski i Superpuchar Polski. Był także królem strzelców polskiej ligi, najlepszym pomocnikiem i piłkarzem sezonu.

