i Autor: Cyfrasport Afimico Pululu

Sukces lidera Jagiellonii w Europie

Afimico Pululu ma powód do dumy. Gwiazdor Jagiellonii jest najlepszy w tym zestawieniu Ligi Konferencji!

Piłkarze Chelsea pokonali 4:1 we Wrocławiu Betis Sewilla w finale Ligi Konferencji. Powody do radości mają nie tylko kibice angielskiego klubu, ale także Afimico Pululu. Gwiazdor Jagiellonii ma powód do dumy, bo jest najlepszy w tym zestawieniu europejskich pucharów!