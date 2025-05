i Autor: Cyfrasport Mikael Ishak, Lech Poznań

Lider mistrza ma rację?

Mikael Ishak o tytule dla Lecha, walce o Ligę Mistrzów. Kapitan Kolejorza mówi o głodzie sukcesów

Lech Poznań został mistrzem Polski! To dziewiąty tytuł w historii poznańskiej drużyny. Ogromny wkład w to osiągnięcie miał kapitan zespołu, Mikael Ishak, który nie ukrywa, że ma apetyt na kolejne sukcesy. Czy szwedzki snajper spełni swoje i kibiców marzenia w barwach Kolejorza, prowadząc go do sukcesów także na arenie międzynarodowej?