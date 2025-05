Oskar Repka o powołaniu do kadry. Padły słowa o dumie, niecierpliwości i pewności siebie

Tylko Legia wygrała z Chelsea

Chelsea na drodze do finału przegrała tylko jeden mecz. W rewanżu u siebie nie dała rady Legii Warszawa, która zwyciężyła w Londynie 2:1. Wynik rywalizacji był rozstrzygnięty, bo w pierwszym spotkaniu na Łazienkowskiej The Blues wygrali 3:0. W ten sposób zapewnili sobie przepustkę do półfinału. Z kolei z Betisem Sewilla także w ćwierćfinale rywalizowała Jagiellonia Białystok. W Hiszanii klub z Podlasia musiał uznać wyższość rywali, a w rewanżu padł remis 1:1.

- To tylko jeden mecz i wszystko może się wydarzyć - powiedział Enzo Maresca przed finałem, cytowany przez PAP. - Betis to bardzo jakościowa drużyna mająca wielu jakościowych piłkarzy i trenera, który wie, co jego zespół ma grać. Nie spodziewam się łatwej potyczki.

Chelsea chce pokonać Betis

Włoski menedżer nie ukrywa ambicji The Blues, która zakończyła sezon w Premier League na czwartym miejscu i w ten sposób wywalczyła promocję do Ligi Mistrzów w nowym sezonie.

- Przyjechaliśmy do Wrocławia, aby wygrać i zabrać puchar do Londynu - zadeklarował Maresca, cytowany przez PAP. - Chcemy pokazać, że nie jesteśmy już zespołem złożonym z młodziaków. Chcemy pokazać, że jestesmy dojrzałym zespołem, który potrafi wygrywać ważne mecze.

Chelsea przejdzie do historii

Trener angielskiej drużyny chce zapisać się w historii. Chelsea we Wrocławiu stanie przed szaną na dokonanie czegoś w wielkiego dla angielskiego futbolu.

- Chelsea może zostać pierwszym angielskim klubem, który będzie miał w gablocie wszystkie trzy europejskie trofea - przypomniał Maresca, cytowany przez PAP. - Czyli Ligę Mistrzów, Ligę Europejską i Ligę Konferencji. Przejdziemy w ten sposób do historii. Najważniejsze jest to, żeby wygrać dla naszych kibiców, którzy przyjechali tu za nami i wierzą w nasze zwycięstwo - podkreślił trener The Blues.

